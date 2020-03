DESTRUIÇÃO DA LIBERDADE EM NOME DA LIBERDADE

A Revolução Sexual Global

Numa alucinante vertigem sexual, este livro conduz-nos de forma esclarecedora, precisa e concisa, aos “bastidores” da magistral encenação política, social e económica, que desde o século passado, guiou e formatou os comportamentos humanos, as suas atitudes, convicções, opiniões, religião, sexo, amizades, entretenimentos, educação e família.

Mutações radicais no pensar, agir, viver e amar foram desabrochando, país a país, continente a continente, de forma implacável e global.

O porquê, o como e o para quê, são magistralmente explicados neste livro, cujo objectivo será, certamente, o de esclarecer e ajudar a compreender tudo o que, de forma mais ou menos indirecta, nos foi sendo servido de modo inicialmente mais “light”, tornando-se posteriormente mais brutal e convincente, fomentando toda uma alteração civilizacional cultural, ética, estética e espiritual.

Um “puzzle” completo, através do qual nos vamos apercebendo duma real desconstrução, numa intenção de inverter as realidades humanas no mais íntimo do ser. “Neste livro, assumo um olhar de uma criança quando falo de corrupção do poder político. Trata-se de uma corrupção com duplo significado, ao bem chama-se mal e ao mal chama-se bem, retirando às pessoas a orientação e a coragem para seguirem a vocação para o amor”.

Um livro para ler pausadamente, reflectir e integrar na realidade actual os esclarecimentos que nos propícia, incitando à luta pela liberdade que a todo o Homem assiste e lhe confere a dignidade de Ser Humano, livre e responsável na suprema qualidade de “filho de um Deus maior”.

Curiosamente, a autora não nos desampara, não só nos deixa esclarecidos e/ou apreensivos mas, de forma muito subtil, abre uma janela de esperança, apelando ao nosso contributo no sentido de ajudar a reconstruir o mundo sobre os alicerces abalados por estes “tsunamis”, recorrendo aos princípios que há milénios originaram uma civilização humana, numa Europa que foi exemplo para todo o mundo e ainda pode recuperar.

“A única coisa necessária para que o mal triunfe é que os homens bons não façam nada”. Edmund Burke

A Revolução Sexual Global – Destruição da liberdade em nome da liberdade, de Gabriele Kuby, Princípia Editora

SUSANA MEXIA

Professora