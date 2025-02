DECLARAÇÃO PROFERIDA NO VÍDEO PARA FEVEREIRO DA REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO DO PAPA

Francisco revela que nunca pensou em ser sacerdote

O Papa Francisco afirma no vídeo divulgado para este mês de Fevereiro pela Rede Mundial de Oração do Papa que, até aos dezassete anos de idade, nunca pensou em ser sacerdote, e lembra que Deus chama «em ocasiões e modos» inesperados.

«Quando eu tinha dezassete anos, era estudante e trabalhava, tinha os meus projectos. Nunca pensei em ser sacerdote. Mas um dia entrei na paróquia… e lá estava Deus, esperando-me», começa por recordar Francisco.

O Santo Padre refere que «Deus continua a chamar os jovens também hoje, em ocasiões e modos» que não se imaginam.

«Às vezes não o escutamos porque estamos muito ocupados com as nossas coisas, com os nossos projectos, inclusivamente com as nossas coisas da Igreja», alerta.

O Papa sublinha que o Espírito Santo «fala também através dos sonhos» e «das inquietudes que os jovens sentem no seu coração», acrescentando: «Se acompanharmos o seu caminho, veremos como Deus faz coisas novas com eles. E poderemos acolher o seu chamamento nas respostas que sirvam melhor à Igreja e ao mundo de hoje».

«Confiemos nos jovens! E, sobretudo, confiemos em Deus: porque Ele chama a cada um!», afirma.

Francisco pede, através da Rede Mundial de Oração do Papa, que cada pessoa reze «para que a comunidade eclesial acolha os desejos e as dúvidas dos jovens que sentem o chamamento para servir à missão de Cristo na vida».

In ECCLESIA