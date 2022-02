D. STEPHEN LEE PRESIDE À MISSA DO ANO NOVO LUNAR A 1 DE FEVEREIRO

Igreja para todos

D. Stephen Lee, bispo de Macau, vai presidir à Missa do Ano Novo Lunar, na próxima terça-feira, 1 de Fevereiro, primeiro dia do Calendário Chinês. A Eucaristia, que será celebrada em língua chinesa, está agendada para as 9:00 horas da manhã, na igreja da Sé Catedral.

Devido às comemorações do Ano Novo, o Cartório da Sé estará encerrado, entre a tarde do dia 31 de Janeiro e 3 de Fevereiro.

Dois dias depois, a 5de Fevereiro, a igreja de São Domingos volta a acolher a Missa Antecipada da paróquia da Sé, às 17 horas e 30, mantendo-se posteriormente este horário.

Já amanhã, 29 de Janeiro, haverá uma sessão de formação, seguida de Adoração do Santíssimo Sacramento, após a Missa em Português na Sé Catedral. “A Importância de Nossa Senhora na Vida do Católico” é o tema da iniciativa.

DONATIVO PARA AS CRIANÇAS AFEGÃS –No final da Missa em Português do passado Domingo, na Sé Catedral, o padre Daniel Ribeiro revelou que a colecta destinada aos refugiados e crianças do Afeganistão, realizada nas missas dominicais de 16 de Janeiro, totalizou 48 mil 410 patacas.

CÓDIGO DE SAÚDE: FIÉIS PODEM SER DISPENSADOS –«Os fiéis que por alguma razão não consigam utilizar o código de saúde [QR Code], ou cujo código apresente as cores vermelho ou amarelo, estão dispensados da obrigação de assistir à Missa», disse o padre Daniel Ribeiro, tendo voltado a reiterar a necessidade dos fiéis «digitalizarem o “Código QR” à entrada das igrejas e também à entrada do pátio de acesso ao edifício do Colégio de São José [localizado nas traseiras do Paço Episcopal]onde é ensinada a Catequese».

