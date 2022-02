PRIMEIRA SESSÃO REALIZA-SE A 19 DE FEVEREIRO

Diocese promove encontros mensais de oração para mães

Entre Fevereiro e Dezembro, as instalações do Centro Diocesano, na Rua Formosa, vão acolher uma vez por mês encontros de oração destinados às mães que queiram rezar pela sua família e pelas intenções dos seus familiares. A iniciativa, organizada com sucesso durante o ano passado, é da responsabilidade do Movimento Católico de Apoio à Família.

O Movimento Católico de Apoio à Família vai retomar uma das mais bem sucedidas iniciativas que promoveu durante o ano passado. Até ao mês de Dezembro, a organização vai dinamizar um total de onze encontros mensais de oração, destinados às mães de Macau.

Em 2021, o sucesso dos “Encontros de Oração para Mães” surpreendeu os responsáveis pelo Movimento Católico de Apoio à Família. A adesão e as reacções foram tão boas, que o organismo não só vai continuar a promover os encontros, como também está a ponderar criar um novo grupo de oração. «Estes encontros mensais de oração destinam-se sobretudo a mães, para que possam rezar pela sua família e pelas necessidades dos seus filhos. O Movimento Católico começou a organizar estes encontros no ano passado e a resposta foi tão satisfatória que decidimos promover outra série de encontros este ano», explicou Verónica Pou, secretária-geral do Movimento Católico de Apoio à Família, em declarações a’O CLARIM. «No ano passado, doze mães participaram nos encontros e mostraram-se muito satisfeitas com a forma como a iniciativa decorreu. Este ano esperamos conseguir atrair mais algumas pessoas. A ideia é criar um segundo grupo de oração se o número de novas inscrições for superior a seis», acrescentou a responsável.

O objectivo do Movimento Católico de Apoio à Família é que cada encontro mensal conte com oito a doze participantes, de forma «a permitir uma partilha mais profunda entre os intervenientes». Num pequeno texto colocado na rede social Facebook, o organismo descreve o Encontro de Oração para as Mães como uma iniciativa “para as mães que desejam orar por todos os membros da família e pelas intenções dos familiares” e convida “todas as mães e avós” a aderir e a integrar um grupo que se propõe afirmar também como uma plataforma de partilha.

Os encontros decorrem nas instalações do Centro Diocesano, na Rua Formosa, e o primeiro terá lugar já a 19 de Fevereiro. Repetem-se depois a 19 de Março (dia da festa de São José), 23 de Abril, 21 de Maio, 18 de Junho, 23 de Julho, 20 de Agosto, 17 de Setembro, 22 de Outubro, 19 de Novembro e, finalmente, a 10 de Dezembro, ao ritmo de um encontro por mês.

