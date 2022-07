D. ARQUIMÍNIO RODRIGUES DA COSTA: Festa de Nossa Senhora do Carmo celebrada em terras do último bispo português de Macau

Este ano, a Missa da Festa de Nossa Senhora do Carmo transmitida no último Domingo pela RTP (Rádio e Televisão de Portugal) foi celebrada na ilha do Faial, nos Açores – arquipélago onde nasceu D. Arquimínio Rodrigues da Costa, o último bispo português de Macau.

A escolha da RTP prendeu-se com a inauguração do novo órgão de tubos da igreja de Nossa Senhora do Carmo na ilha açoriana do Faial (diocese de Angra), no passado dia 14 de Julho, no contexto da Festa de Nossa Senhora do Carmo. Segundo o portal diocesano “Igreja Açores”, o concerto inaugural contou com o organista titular da Sé Patriarcal de Lisboa, António Duarte.

No passado Domingo, 17 de Julho, a Festa de Nossa Senhora do Carmo encerrou então com a celebração de Missa presidida pelo reitor da igreja do Carmo, padre Marco Luciano Carvalho, que contou com a presença dos irmãos da Ordem Carmelita, considerada a maior dos Açores. Como não podia deixar de ser, para além do momento de fé por todos vivenciado, o novo órgão de tubos foi motivo de curiosidade e de deleite da Assembleia de Fiéis.

De acordo com o mesmo portal, a Festa de Nossa Senhora do Carmo é uma das “mais importantes” da cidade Horta e da ilha do Faial. A par de outras actividades, entre 7 e 15 de Julho os fiéis “viveram uma novena preparatória”.

Foto: Portal “Igreja Açores”

J.M.E. com ECCLESIA