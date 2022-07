PADRE DANIEL RIBEIRO, SCJ, PEDE PACIÊNCIA AOS FIÉIS DE MACAU

Mensagem foi endereçada aos que assistiam em casa à Missa Dominical

Paz, paciência, fé, tranquilidade, caridade cristã e missão. Estas algumas das palavras utilizadas pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, no comunicado que proferiu no final da missa do último Domingo, celebrada “online” na igreja da Sé Catedral.

Ao contrário do que é habitual, o período dedicado aos comunicados serviu para o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa endereçar uma mensagem tranquilizadora aos fiéis que assistiam à Eucaristia no Canal Macau da TDM ou por meio das redes sociais.

O padre Daniel começou por lembrar a decisão do Governo em prolongar por mais uma semana o confinamento quase total da população de Macau, tendo pedido que este seja um tempo de paz, paciência e reforço da fé. «Aqueles que nos acompanham, que estão aqui em Macau, sabem que teremos mais uma semana em que precisamos de ficar nas nossas casas», notou, acrescentando: «Neste tempo, que Deus nos ajude, que seja um tempo de paz, tempo de paciência; um tempo para crescermos na fé».

Neste contexto, o sacerdote pediu ainda: «Que Deus nos ajude nesta semana a termos tranquilidade, a nos ajudarmos uns aos outros e, através da caridade cristã, a vivermos bem esta missão, este tempo que Deus nos pede».

As únicas missas diárias celebradas em Macau continuam a ter lugar na Sé Catedral, à porta fechada, isto é, sem a participação dos fiéis. O horário das missas “online” mantém-se inalterado: 8:30 horas em Português; 7:45 horas em Chinês; e 9:15 horas em Inglês, de segunda-feira a sábado. Ao Domingo é celebrada às 11:00 horas.

José Miguel Encarnação