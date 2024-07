COMPOSTELA NA ROTA DOS “CAMINEROS”

Peregrinação leva fiéis de Macau a Portugal e Galiza

Um pequeno grupo de peregrinos de Macau parte já este Domingo rumo a Portugal para uma jornada de fé que se vai prolongar por doze dias. O périplo vai levar os fiéis a Lisboa, Fátima, e a várias outras cidades portuguesas. A rota termina na Catedral de Santiago de Compostela, na Galiza.

Organizada pela Confraria de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, a iniciativa constitui um teste para Carlos Anok Cabral. O secretário-geral da instituição vai, pela primeira vez, assumir o papel de cicerone, numa peregrinação que tem como director espiritual o sacerdote salesiano Albert Ho Ka Fai.

«O grupo é composto por seis pessoas. Sou eu, que sou o secretário-geral da Confraria; vai também o tesoureiro, vão três fiéis e o padre Albert Ho», começou por explicar Carlos Cabral a’O CLARIM. «O padre Ho Ka Fai tinha falado comigo para ver se seria possível promover uma peregrinação. Acedi, mas com alguns reparos. Num grupo muito grande há sempre diferenças de ideias e eu aceitei na condição de que fosse um pequeno grupo, até porque é a primeira vez que faço algo desta natureza», complementou o dirigente.

O grupo chega a Lisboa na próxima segunda-feira e é pela capital portuguesa que começa o périplo, com visitas à igreja de Santo António, à Sé Catedral e à igreja de Santa Madalena, na Baixa da Cidade. Depois os peregrinos irão seguir para Óbidos e Fátima, onde vão permanecer três dias.

«Logo na noite da nossa chegada a Fátima, o padre Albert Ho vai recitar o Terço. No dia seguinte, o sacerdote vai celebrar Missa na Capelinha das Aparições. Tanto a Missa como a récita do Terço vão ter lugar em Cantonense. Foram essas as indicações dadas ao Santuário», adiantou Carlos Cabral. Mais: «vamos também visitar a Casa das Candeias, onde estão as relíquias de primeiro grau de Santa Jacinta e de São Francisco Marto. Estes peregrinos nunca lá estiveram e eu faço questão de os levar lá».

Para além do “Altar do Mundo”, a jornada de fé vai ainda levar o grupo de peregrinos a cidades como Coimbra e Braga, num périplo que se estende até à Galiza. Um dos momentos altos da peregrinação é a visita à Catedral de Santiago de Compostela. «Vamos a Coimbra, a Braga, e depois a Santiago de Compostela, em Espanha. De Santiago, regressamos e vamos passar por Viana do Castelo. Em cada uma das cidades por nós visitadas, o padre Albert Ho vai celebrar Missa em Cantonense. A excepção deverá ser mesmo Compostela, onde vai celebrar a Eucaristia como coadjutor», concluiu Carlos Cabral.

O regresso a Macau está agendado para 26 de Julho.

Marco Carvalho