GOVERNO ELOGIA USJ EM CERIMÓNIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS

Reforço do elo sino-português e internacionalização académica reconhecidos pela DSEDJ

Kong Chi Meng, director dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), “elogiou os esforços da Universidade de São José na promoção de intercâmbios académicos e culturais sino-portugueses, notando a internacionalização do seu corpo docente e estudantil”, no discurso que proferiu, no passado sábado, durante as cerimónias de entrega de diplomas de licenciatura, mestrado e doutoramento a alunos da USJ.

Em comunicado, a USJ acrescenta que o director da DSEDJ “elogiou também a criação da Academia USJ-Kong Hon de Nutrição e Saúde Celular”, que – no entender do responsável – “reforça os esforços de investigação e desenvolvimento da Universidade numa área fundamental”.

Após felicitar os novos graduados, Kong Chi Meng “expressou o empenho do Governo da RAEM no desenvolvimento do Ensino Superior”, tendo destacado “a estratégia ‘1+4’ para a diversificação económica” e a “necessidade de cultivar talentos tanto para a comunidade local como para o País”.

Perante várias personalidades, entre as quais o chanceler da Universidade de São José, bispo D. Stephen Lee, e a reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, o reitor da USJ, diácono Stephen Morgan, “sublinhou que a Universidade está empenhada em promover não só a excelência académica, mas também a responsabilidade moral, salientando a importância crescente destes valores num mundo que exige uma liderança ética”, pode ler-se no comunicado publicado na página “online” da USJ.

Stephen Morgan realçou ainda “a diversidade da turma de licenciados”, sendo que “provêm de um leque diversificado de origens, nacionalidades e línguas”. “Deixam-nos prontos para contribuir para as suas sociedades, seja aqui em Macau, na China ou como amigos de Macau e amigos da China em todo o mundo”, concluiu.

No total foram entregues 381 diplomas aos finalistas do ano lectivo que agora termina, distribuídos por seis licenciados, 105 bacharéis, 167 pós-graduados em Educação, 95 mestrandos e oito doutorandos.