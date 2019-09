CATEQUESE EM PORTUGUÊS NA IGREJA DO CARMO (TAIPA) INICIA A 15 DE SETEMBRO

Estimados Pais,

Saudações de Paz e Bem!

Vamos iniciar mais um novo ano de catequese, dentro de pouco tempo, nomeadamente a 15 de Setembro, não é verdade?

O tempo de férias é sempre muito necessário e bem merecido, depois de um ano de intenso trabalho. Também é um tempo para fazermos uma espécie de revisão da nossa actividade profissional e da vida familiar. Readquirem-se as forças, ganham-se novas energias físicas e espirituais, renovam-se propósitos, consolidam-se projectos, enfim, muita coisa boa que pode ser programada ou revista.

Isto é válido para todas as vertentes da vida, tenha ela o objectivo que tiver.

A propósito da catequese, será bom e oportuno pensarmos na importância da Fé: o que representa ela para a nossa vida de adultos e como ajudar as crianças a crescer nela?

O que é a Fé, como e porquê crescer na Fé?

A alegria de se ser cristão católico a sério.

Antes de mais, a Fé é uma convicção forteque nos faz responder a Deus que se revela por muitos meios: pelos nossos Pais, pelos acontecimentos da vida, pela leitura e escuta da Sua Palavra contida na Sagrada Escritura, pela leitura de bons livros, pelo exemplo de pessoas boas, generosas, de tantos santos que já se encontram na eternidade a louvar o nosso Deus e, porque não, de tantas outras pessoas conhecidas e ainda vivas, que são um exemplo vivo de amor a Deus e ao próximo. Estas são os santos dos nossos dias!

Vem a propósito dizer: “Cada acontecimento da vida é uma carta que Deus nos envia. Para a compreender, precisamos de utilizar, sempre, o dicionário da Fé”. É só estarmos atentos!

Continuando o tema da Fé: é também uma virtude sobrenaturalque faz com que o homem, pela sua inteligência e pela sua vontade, adira pessoalmente a Deus e aceite, livremente, toda a verdade que Ele revelou. Essa Verdade vem-nos pela Tradição e pela Revelação.

A Tradição católica= A Tradição apostólica que, segundo a Igreja, transmite fiel e ininterruptamente a Revelação Divina (Palavra de Deus) até aos dias de hoje.

A Tradição apostólica é fundamentada nos apóstolos e na sua sucessão (o Papa e os Bispos unidos a ele) e que, através do seu Magistério, torna viva esta Tradição.

Por isso, é indispensável que nós, cristãos católicos, colaboremos com a Igreja, acreditando no que ela acredita e seguindo a doutrina que ela ensina. É sua missão transmitir para todo o mundo tudo o que se refere à vinda de Cristo.Transmitir a mensagem de Jesus, isto é, o Seu Evangelho, ou Boa Nova, pela pregação, pelo testemunho, pelo culto, pelos escritos inspirados é, de facto, a missão da Igreja Católica. Nós, os católicos, somos chamados a viver fielmente esta doutrina. Portanto, a Fé é um dom de Deus indispensável para a nossa vida. O Evangelho é a Revelação de Jesusao mundo.

Como crescer na Fé?

Precisamos de ser coerentes com o que acreditamos. Toda a vida do cristão deveria ser uma manifestação da sua Fé, pois não é verdade que a Fé sem obras é morta? (Tiago 2, 20-26).

Precisamos de alimentar a Fé e esta só pode ser alimentada se a fizermos crescer e se nela perseverarmos até ao fim.

Para isso, peçamo-la a Deus.

Queridos Pais, trazei os vossos filhos à catequese,lugar e tempo para se envolverem de modo adequado ao crescimento dae naFé.

A catequese é a educação da Fé das crianças, dos jovens e dos adultos, que compreende especialmente o ensino da doutrina cristã.

Os catequistas são os intermediários desta transmissão.

Nós só temos uma vida para viver aqui na terra e é de passagem. Como a vivemos de modo a estarmos preparados para enfrentar Deus na Sua plenitude, quando chegar a hora da partida?

E como é que ela é ensinada aos mais pequeninos e jovens, vossos filhos? Atenção, queridos Pais, os vossos filhos olham-vos continuamente. Todos conhecemos o provérbio: “filho és, pai serás; assim como fizeres assim acharás”.

Por que é que a Igreja está tão vazia de jovens e tem tão poucas crianças?

Onde está a Fé, manifestada pelas obras?

Termino esta reflexão com os seguintes subsídios extraídos da Sagrada Escritura: “Não se acende uma luz para pô-la debaixo de um alqueire, mas sobre um candeeiro… Brilhe assim vossa luz diante dos homens” (Mt., 5, 15-16).Recebemos o dom da Fé para propagá-lo, não para ocultá-lo (Catecismo, 166).Não se pode prescindir da Fé na actividade profissional. É preciso informar toda a vida social com os ensinamentos e o espírito de Cristo (Francisco Díaz).

Mesmo a fechar, uma nota:

A catequese na Paróquia de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade portuguesa aceita todas as crianças e jovens que quiserem crescer na Fé, e aprender a gostar dela, quer em Língua Portuguesa, quer em Língua Inglesa e as inscrições têm lugar no dia 15, depois da Santa Missa, em reunião com todos os Pais.

Bem-vindos, todos os de boa vontade!

Irmã Maria Lúcia Fonseca

Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora