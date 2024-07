CATEDRAL DE SÃO MIGUEL EM QINGDAO COM MARCAS DE PORTUGALIDADE

Nossa Senhora de Fátima e Santo António são alvo de devoção em Shandong

Uma imagem de Nossa Senhora de Fátima encontra-se no interior da Catedral de São Miguel (Arcanjo), a Sé da diocese de Qingdao, na Província de Shandong.

Apesar de não ostentar o Rosário e a Coroa – a original guarda a bala com que Alì Agca atentou contra a vida do Papa João Paulo II –, o manto branco com bordados dourados e o cordão com uma borla na extremidade desfazem qualquer dúvida iconográfica que possa surgir.

A imagem está colocada na capela por detrás da Cátedra do Bispo de Qingdao, hoje ocupada por D. Thomas Chen Tianhao.

A Catedral de São Miguel foi construída por missionários alemães da Congregação do Verbo Divino (SVB), tendo a respectiva consagração tido lugar em 1934. Em resultado de vários acontecimentos históricos, como a invasão japonesa, a implantação da República Popular da China ou a Revolução Cultural, a administração da Catedral foi mudando de mãos, chegando a ser gerida pelos franciscanos de Itália.

Não há registo de qualquer actividade de religiosos franceses no que à administração da Catedral diz respeito, mas várias imagens revelam ter havido igualmente uma forte influência francesa, mais não seja a nível do culto religioso. Por exemplo, logo à entrada do pátio em frente ao Paço Episcopal, uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes (França) dá as boas-vindas aos fiéis, visitantes e turistas, que logo se apressam a registar o momento em fotografia.

No dia em que O CLARIM se deslocou à Catedral, o acesso ao seu interior foi feito por uma porta lateral; não sabemos se por ser esta a regra ou se pelo facto de estarmos a poucos meses do início do Jubileu 2025 e a abertura da Porta Santa estar já agendada para o dia 24 de Dezembro deste ano. A abertura da Porta Santa consiste na abertura das Portas da Basílica de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa, sendo o gesto repetido pelos bispos de todo o mundo. No caso de Macau, caberá a D. Stephen Lee abrir as portas da Sé Catedral.

Para além das já referidas imagens de Nossa Senhora (Fátima e Lourdes), destacamos outras representações, em escultura e pintura, como a Santíssima Trindade, Nossa Senhora da Piedade, São João Baptista, Santo António de Lisboa (e de Pádua), São Francisco de Assis e Santa Teresa de Lisieux.

Tendo a Catedral de São Miguel sido construída e administrada, numa primeira fase, por missionários alemães, e mais tarde gerida por missionários italianos, o reconhecimento da importância de Nossa Senhora de Fátima – está colocada em posição de protecção do bispo local – é sinal da universalidade da Mãe de Portugal.

O CLARIM agradece publicamente ao Gabinete de Ligação do Governo Central da RPC na RAEM a possibilidade de ter podido visitar a Catedral de São Miguel de Qingdao.

J.M.E.