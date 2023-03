CARDEAL D. JOHN TONG PRESIDIU A MISSA SOLENE

Bispo emérito de Hong Kong esteve em Macau

O cardeal D. John Tong presidiu, no passado Domingo, 19 de Março, à Eucaristia Solene com que a Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José assinalou a festa do seu Patrono. A celebração serviu ainda para comemorar os 23 anos da fundação da colectividade.

A cerimónia, que decorreu na igreja do Seminário de São José, foi concelebrada por três outros sacerdotes, com o acompanhamento musical a cargo do Coro de São Tomás, constituído por antigos alunos da instituição de Ensino. Coadjuvaram o cardeal D. John Tong os padres José Lau e José Ángel Hernández, SVD, actual capelão do Centro Hospitalar Conde de São Januário, bem como o padre Francisco Barreto, sacerdote timorense que se encontra de visita ao território, onde está radicado o seu irmão, o maestro Simão Barreto.

Entre antigos alunos e seus familiares, a nave da igreja do Seminário revelou-se pequena para tanta gente. A celebração da Solenidade de São José e o 23.º aniversário da constituição da Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José (AAASSJ) prosseguiu durante a noite de Domingo com um jantar-convívio em que participaram cerca de uma centena de pessoas. A iniciativa serviu ainda para que os membros da AAASSJ elegessem os novos corpos gerentes. «À noite, prosseguiu-se o convívio num restaurante chinês, o qual decorreu muita animação. O jantar reuniu cerca de cem participantes, alguns vindos do estrangeiro. Durante o evento foram sorteados prémios, vários dos participantes interpretaram canções e, em paralelo, foi conduzida a Assembleia Geral da Associação, tendo sido eleitos por unanimidade os novos corpos gerentes», escreveu Rufino Ramos, novo presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação, na sua página pessoal na rede social Facebook. O acto eleitoral resultou ainda na eleição de José Cabral Jr. para a direcção da organização.

Nascido em Hong Kong, o cardeal D. John Tong é, entre os antigos seminaristas, um dos mais destacados e proeminentes ex-alunos do Seminário de São José. O bispo emérito de Hong Kong, que presidiu em 2015 e 2016 às cerimónias da Solenidade de São José, recordou há sete anos, em declarações a’O CLARIM, a sua passagem por Macau: «Eu tive a sorte de vir para o Seminário, onde pude estudar, apreender valores morais e éticos, e descobrir a minha vocação. De Macau segui para Hong Kong, onde estudei Filosofia e Teologia. Dali fui para Roma e regressei a Hong Kong já ordenado».

Marco Carvalho