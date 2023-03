ASSOCIAÇÃO RECRIA OS PASSOS DA PAIXÃO HÁ MAIS DE VINTE ANOS

Via Sacra volta a escalar as encostas da Guia

A Colina da Guia vai voltar a receber a Via Sacra na Sexta-feira Santa. Organizada pela Associação de Leigos Católicos de Macau, a iniciativa conta com transmissão em directo na página do Facebook da entidade e no canal do YouTube da diocese de Macau.

Centenas de devotos são esperados no Jardim da Flora e na Colina da Guia, na manhã do próximo dia 7 de Abril, Sexta-feira Santa, para a recriação dos Passos da Paixão. Promovida há mais de duas décadas pela Associação de Leigos Católicos de Macau (ALCM), a Via Sacra constitui para os católicos do território uma oportunidade de viverem o sofrimento infligido ao Salvador.

Esta tradição só foi interrompida em 2020, ano em que a pandemia de Covid-19 paralisou o mundo. A adversidade acabou, no entanto, por permitir a reformulação da iniciativa, com a ajuda das novas tecnologias. «A Via Sacra é organizada na Colina da Guia há mais de vente anos e só por uma vez foi interrompida, por causa do Covid-19. Ciente desse facto, a Associação produziu um pequeno vídeo em 2020 e partilhou-o nas redes sociais», explicou Carmen Cheang, membro da ALCM, em declarações a’O CLARIM. «Apercebemo-nos com essa experiência que esta era uma outra forma de permitir que um maior número de pessoas se juntasse a nós e começámos, por isso, a produzir em simultâneo uma Via Sacra digital. Convidamos todos os anos uma escola diferente para nos ajudar a assegurar a produção e a cobertura do percurso da Paixão. Estamos convictos que se trata de uma boa forma de fazer chegar a Palavra de Deus às pessoas», acrescentou.

Este ano, o Colégio Diocesano de São José (edifício nº 5) é o estabelecimento de Ensino responsável por garantir que o alcance da iniciativa não se cinge ao Jardim da Flora e à Colina da Guia. Agendada para a manhã de 7 de Abril, a Via Sacra deverá ser transmitida em directo na página do Facebook da ALCM e no canal da diocese de Macau na plataforma YouTube.

Mais do que a mera reflexão sobre os passos do sofrimento de Cristo, os organizadores da Via Sacra querem que a iniciativa possa ser vista pelos participantes como um apelo ao discernimento e à consideração pelo sofrimento dos outros. A cerimónia abrange períodos de oração e leituras bíblicas, mas também momentos de partilha e de introspecção. «A razão pela qual denominámos a Via Sacra de “Via Sacra para o Homem Moderno” é porque queremos que quem participa possa considerar as pessoas que lhe são mais próximas enquanto recorda o sofrimento de Cristo: a família, os irmãos e irmãs, os amigos ou, pura e simplesmente, a pessoa que caminha ao seu lado. Durante a cerimónia vamos ler trechos da Bíblia, vamos rezar e vamos partilhar as nossas preocupações sobre algumas das questões que afectam a nossa sociedade», concluiu Carmen Cheang.

M.C.