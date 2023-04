CAPELANIA DA USJ CELEBRA FESTA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO COM “MISSA A QUATRO VOZES” DE WILLIAM BYRD

Vox Antiqua traz música sacra a Macau

Dirigido pelo antigo organista da Sé Catedral de Macau, o coro Vox Antiqua, de Hong Kong, vai estar no território a 1 de Maio para uma celebração coral em honra de São José. A iniciativa contempla dois momentos musicais distintos: uma Eucaristia na igreja do Seminário de São José e um Ofício de Vésperas na capela da Santa Cruz, na Ilha Verde.

Fundado e dirigido por Andrew Leung, o coro Vox Antiqua vai acompanhar uma celebração eucarística, presidida pelo padre Cyril Law, a ter lugar no próximo dia 1 de Maio, na igreja do Seminário de São José, às 11:00 horas da manhã. A’O CLARIM, Andrew Leung revelou o programa: «Vamos apresentar um programa intitulado “Celebração Coral de São José”, que abrange uma missa na igreja do Seminário de São José, às onze horas da manhã, e um Ofício Solene de Vésperas, na capela da Santa Cruz, na Universidade de São José. De manhã vamos interpretar a “Missa a Quatro Vozes”, de William Byrd».

Segundo o director artístico do Vox Antiqua, «Byrd foi um compositor inglês do período da Renascença que viveu na época da Reforma e da perseguição. Permaneceu fiel ao Catolicismo ao longo de toda a sua vida e compôs um grande número de obras de música sacra. Este ano o mundo celebra os quinhentos anos da sua morte».

Ainda no que respeita à actuação em Macau, Andrew Leung disse: «Vamos dar voz ao canto gregoriano e a alguns hinos tradicionais ingleses. Também queremos tocar algumas composições para órgão de Johann Sebastian Bach nesta igreja de estilo barroco. É um enorme privilégio e uma bênção poder tocar música – em particular música sacra – na igreja do Seminário de São José, que tem uma acústica muito apropriada».

Fundado em 2017, o agrupamento coral conta actualmente com cerca de quarenta elementos, um número que revela o cada vez maior interesse que a música sacra e religiosa suscita em Hong Kong. Ao longo dos últimos seis anos, o Vox Antiqua tem procurado adaptar para Cantonense alguns dos trabalhos corais mais conhecidos do cancioneiro religioso. É o caso de uma adaptação do “Magnificat” que o grupo irá apresentar durante o Ofício de Vésperas a que se vai associar, na capela da Santa Cruz, no campus da Ilha Verde da Universidade de São José. «Da parte da tarde vamos cantar as Vésperas. Os cânticos foram escolhidos, em específico, para a Festa de São José. São cânticos em Cantonense, mas que têm por base os tons originais dos cânticos em Latim. O “Magnificat” em Cantonense que vamos interpretar foi composto por mim e pelo nosso vice-director musical». Esta composição – referiu Andrew Leung – «teve a sua estreia mundial há cerca de um mês, sendo esta a segunda vez que vai ser apresentada ao público». Vão igualmente ser entoadas «algumas obras corais mais curtas, de compositores de Espanha, França, Itália e dos Estados Unidos».

A deslocação a Macau para a “Celebração Coral de São José” pauta o regresso quer do Coro, quer do próprio Andrew Leung ao território. Em 2018, o Vox Antiqua participou num ofício vespertino na Sé Catedral.

Andrew Leung desempenhou durante vários anos a função de organista e de director coral na Sé Catedral, onde fundou o coro Cathedral Schola de Macau.

M.C.