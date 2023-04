INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CATÓLICA CULTURAL DE MACAU REABREM EM MAIO

Mostra reúne arte mariana do acervo da Diocese

A devoção mariana dá o mote a uma exposição com várias obras do acervo da diocese de Macau, entre 6 e 31 de Maio. A mostra é uma das iniciativas que a Associação Católica Cultural de Macau vai promover no âmbito das celebrações do Mês de Maria.

As instalações da Associação Católica Cultural de Macau (ACCM), situadas na Rua Formosa, vão reabrir ao público já no início de Maio, depois de terem sido sujeitas a obras de ampliação e requalificação ao longo dos últimos meses. A intervenção teve como propósito dotar a organização de mais espaço para a realização de exposições e de outras iniciativas de natureza cultural.

A ACCM vai dedicar o mês de Maio à devoção mariana, já a partir do dia 6, com uma exposição que dá a conhecer ao público do território algumas das mais antigas obras de arte, pertencentes à diocese de Macau, inspiradas nos diversos títulos da Ladainha da Santíssima Virgem Maria. «A exposição reúne doze obras de arte. Vamos expor várias pinturas e também algumas capas de livros desenhadas à mão e datadas dos anos cinquenta», adiantou Joni Cheng, em declarações a’O CLARIM. «Duas das pinturas expostas são quadros a óleo datados do Século XVI, os mais antigos do acervo da Diocese. Em exposição estará também uma outra pintura a óleo datada do Século XVII. Normalmente, estas obras adornam o Paço Episcopal, pelo que é uma oportunidade única para que o público em geral as possa apreciar», acrescentou a directora executiva da ACCM.

Fundada em 2018, a Associação Católica Cultural de Macau promoveu ao longo dos últimos cinco anos várias mostras e iniciativas de relevo, demonstrando que há espaço e interesse no território por manifestações artísticas de natureza católica.

As obras de requalificação a que as instalações do organismo foram sujeitas, logo após as celebrações do Ano Novo Chinês, teve em parte o propósito de dotar o espaço de condições para a organização de outro tipo de iniciativas culturais, como palestras e acções de formação. As primeiras – um “workshop” sobre arranjos florais e outro sobre manufactura de terços – irão decorrer durante o mês de Maio. «O “workshop” sobre arranjos florais vai ser ministrado pelo Avé Maria Garden, uma organização de Hong Kong. Na segunda acção de formação vamos ensinar a fazer terços personalizados», disse Joni Cheng.

A ACCM vai assinalar o encerramento das celebrações do Mês de Maria a 28 de Maio, com um recital de Vivian Ng, na igreja do Seminário de São José. Natural de Macau, a cantora, pianista e compositora completou a sua formação musical na Universidade de Oxford.

M.C.