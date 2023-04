SÃO MARCOS, EVANGELISTA, É CELEBRADO A 25 DE ABRIL

Rugido de leão

Ele geralmente é identificado com João, chamado Marcos, ou apenas João Marcos. Esta figura surge várias vezes nos Actos dos Apóstolos, onde é referido pela primeira vez em Actos 12, 12, quando Simão Pedro, milagrosamente libertado da prisão, se refugia na casa de Maria, mãe de “João, chamado de Marcos”.

Esta personagem terá acompanhado Paulo de Tarso e Barnabé na primeira viagem de Paulo (Actos 13, 5). Deles foi separado, todavia, quando chegaram à Panfília (região do Sul da actual Turquia, em torno de Antália), regressando a Jerusalém (Actos 13, 13, sendo aqui referido apenas como “João”).

No começo da sua segunda viagem, Paulo teve uma desavença com Barnabé por causa de “João, chamado Marcos”. Na origem da questão, estava o facto de Barnabé querer que o dito João fosse com eles, o que Paulo recusou, pois João os abandonou na viagem anterior. Paulo e Barnabé acabaram por se separar, tendo Marcos acompanhado este último na sua viagem a Chipre (Actos 15, 37-39).

No entanto, subsistem dúvidas em torno de “João, chamado Marcos”, se ele é de facto a figura referida em algumas epístolas atribuídas a Paulo, especificamente em 2 Timóteo 4, 11; Colossenses 4, 10; Filémon 1, 24; ou na Primeira Epístola de Pedro (1 Pedro 5, 13). Em Colossenses, por exemplo, ele é tido como primo de Barnabé (Col., 4, 10), o que poderia explicar a razão pela qual este discutira com Paulo sobre Marcos. Também se diz que seria sobrinho de Barnabé. Já “Pedro, Apóstolo de Jesus Cristo” (1 Pedro 1, 1), tido como autor da Primeira Epístola de Pedro, refere-se no final desta a “meu filho Marcos”. Por isso, a polémica subsiste.

As Igrejas Copta, Católica e Ortodoxa afirmam que Marcos é um filho espiritual de Pedro, isto é, que foi baptizado por ele; ou, quando muito, Pedro simplesmente gostava muito dele. Contudo, a vários teólogos protestantes não se lhes oferecem dúvidas em interpretar que Marcos poderia ser mesmo um filho biológico de Pedro, com base na palavra grega “oios”, que se aplica a descendentes. Era, na verdade, judeu, da tribo de Levi, filho de Maria de Jerusalém.

Noutra alusão, segundo o Evangelho que lhe é atribuído (Marcos), quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, terá sido seguido por um jovem enrolado num lençol, que alguns especulam que tenha sido o próprio “João Marcos”.

Assim, São Marcos poderá ter nascido entre 10 e 15, em Cirene, na actual Líbia (Cirenaica); de acordo com a tradição copta, o lugar de nascimento foi Chipre ou Jerusalém. Veio a falecer a 25 de Abril de 68, em Alexandria do Egipto. Está sepultado na basílica de São Marcos, em Veneza, Itália. Foi o fundador e primeiro bispo (ou “patriarca”) da igreja cristã de Alexandria, entre 43 e 68. A tradição refere que Marcos terá evangelizado a região noroeste do delta do Nilo, como bispo de Alexandria no Egipto, onde realizou vários milagres e fundou uma igreja e a sua famosa escola cristã. Terá nomeado um bispo, três padres e sete diáconos, acabando por lá morrer como mártir numa segunda-feira de Páscoa, 25 de Abril do ano 68 (ou em 64 de acordo com algumas fontes). Também há tradições que aludem a que sete anos antes do seu martírio terá viajado pela Marmárica (litoral entre a Cirenaica e o Egipto) e pela Líbia.

Mais: diz-se que a Igreja Copta (egípcia) deve a sua origem (c. 42-43) à evangelização de Marcos em Alexandria e no Egipto, principalmente no reinado de Nero (53-68).

Marcos é considerado o autor do segundo Evangelho. Não foi discípulo directo de Jesus, pelo que se supõe que terá baseado a sua narrativa nos ensinamentos de Pedro. Na primeira metade do século II, um Padre da Igreja, Pápias de Hierápolis, de Esmirna, na actual Turquia, confirmado por Eusébio de Cesareia, foi o primeiro autor a adjudicar o Evangelho a Marcos. O seu Evangelho começa pela missão de João Baptista, cuja “voz clama no deserto”. Por isso, São Marcos é representado com um leão aos seus pés, como símbolo do seu texto e atributo iconográfico. O leão, um dos animais-símbolos da visão do profeta Ezequiel, fazia estremecer o deserto com os seus rugidos, como o texto de Marcos no Egipto.

O Evangelho de São Marcos é o mais curto, quando comparado aos outros, com uma visão muito própria de quem conviveu e acompanhou a Paixão de Jesus durante a sua infância. Reza a tradição que foi na sua casa, aliás, que Jesus celebrou a Última Ceia, a mesma morada onde também os apóstolos receberam a visita do Espírito Santo, no Pentecostes.

Sobre o martírio de São Marcos, uma vez mais seguimos a tradição, desta vez a partir de um texto do século IV, os Actos de São Marcos, onde se relata que o santo foi arrastado pelas ruas de Alexandria, amarrado com cordas no pescoço. Depois foi encarcerado, tendo acabado por ser martirizado mais tarde, por arrastamento.

Marcos é considerado também um dos Setenta Discípulos, que foram os primeiros seguidores de Jesus, de acordo com o Evangelho de São Lucas. Marcos é venerado como santo por várias igrejas e denominações cristãs.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa