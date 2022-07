CADERNO DIÁRIO

Segunda 11

Bispo

Pedro II Pitões foi um bispo do Porto, nomeado em 1145, famoso pelo seu papel na Reconquista Cristã. Em 1147, D. Pedro Pitões foi encarregado pelo rei D. Afonso Henriques de receber uma frota de cruzados do Norte da Europa que tomavam parte da Segunda Cruzada. No Porto, D. Pedro fez um discurso aos cruzados para convencê-los a ajudar os portugueses a conquistar Lisboa. O discurso do bispo aos cruzados aparece transcrito em De expugnatione Lyxbonensi, manuscrito redigido por um cruzado anglo-normando presente entre os ouvintes. Do Porto, D. Pedro acompanhou os cruzados até os arredores de Lisboa, onde se encontraram com o rei português. Ali, depois de algumas tentativas diplomáticas, os cruzados aceitaram prestar ajuda na conquista da cidade.

Nazaré

A Ermida de Nossa Senhora da Nazaré, no Catujal, freguesia de Unhos, concelho de Loures, é um dos importantes centros de peregrinação do círio da Senhora. A antiga capela (que estava ornada em 1612 com um retábulo pintado, que se perdeu) foi reconstruída por inteiro em 1676. É dessa data o interessantíssimo “Inventario dos vestidos e peças de Nossa Senhora de Nazaree de Catejal da fregª de S. Silvestre de Unhos”, que nos descreve ao pormenor os vestidos (um deles da China), os saios, passamanes e mantos, em tafetá azul, damasco e cetim, que mostram a riqueza do enxoval com que a imagem se engalanava nas festividades. Consta também o registo das pratas da Irmandade.

Terça 12

Paracelso

O suíço Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, aliás, Paracelso (1485-1543), foi um dos mais famosos médicos da História. Foi alquimista, teólogo leigo, filósofo e pioneiro da “revolução médica” do Renascimento: o essencial, dizia, é a observação, o diagnóstico da alma. Todos possuímos um “archeus” no nosso “mysterium magnum”, um princípio vivo que lhe forma a quinta essência. De certo modo, todos nos tornamos uma espécie de centro do mundo e valemos como fogachos de luz na escuridão do microcosmos. É delicioso seguir o diálogo imaginado entre Paracelso e o duque Pier Francesco Orsini, em Veneza, na ocasião em que Lorenzo Lotto lhe pintava o retrato. Tudo isto consta do maravilhoso livro “Bomarzo”, um bom companheiro em horas ingratas.

Quarta 13

Cintilações

A questão que só ao Mundo das Artes é passível de ser colocada é esta: o que move, afinal, a bravura da criação? Pois ela aspira às asas do Amor, do Engenho e da Liberdade: é nessa dimensão (e só nessa) que pode alguma vez disputar as esferas da Altitude. Nesta senda, a Antropologia e a História da Arte buscam razões comuns de trabalho pois sabem fazer as perguntas certas. Ou seja: a Arte é busca de Altitude, estrada de ascensão ética, estética, intelectual e afectiva em que se consubstanciam anseios que residem, hoje e sempre, no acto vivo da criação e da fruição.

Quinta 14

Sati

O Sati, ou Suttee, é um antigo costume entre algumas comunidades hindus, hoje em dia estritamente proibido pelas leis do Estado Indiano, que obrigava (no sentido honroso, moral e prestigioso) a esposa viúva devota a se sacrificar viva na fogueira da pira funerária de seu marido morto. Na Índia Portuguesa, o Sati foi banido em 1510. Procurando concretizar o seu projecto de conquista de Goa, Afonso de Albuquerque firmou uma aliança com a comunidade hindu da cidade e com o corsário Timoja, entretanto tornado vassalo do Rei de Portugal. Albuquerque prometera plena liberdade religiosa a muçulmanos e, particularmente, a hindus – estes últimos ter-se-ão decidido a apoiar os portugueses como reacção às repressões de que eram vítimas pelos conquistadores muçulmanos. Consumada a conquista da cidade, todavia, foi obrigado Albuquerque a reconsiderar a promessa ao assistir ao Sati. O ritual hindu horrorizou-o a ele e aos restantes portugueses, cuja sensibilidade cristã quedou chocada; Albuquerque decidiu-se a agir energicamente e, reiterando não pretender infringir desmedidamente os direitos dos hindus, proibiu por completo aquela prática obscena.