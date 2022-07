ALERTA DO PAPA FRANCISCO: mudanças climáticas são “emergência” que “não permanece” à margem da sociedade

O Papa Francisco afirmou, na quarta-feira, que as alterações climáticas são “uma emergência”, numa mensagem à conferência “Resiliência de Pessoas e Ecossistemas sob stresse Climático”, da Academia Pontifícia das Ciências (Santa Sé).

“O fenómeno das mudanças climáticas tornou-se uma emergência, que já não permanece à margem da sociedade”, refere o texto, divulgado pelo Vaticano.

A mensagem explica que este problema assumiu um papel central, afectando a família humana, “especialmente os pobres e aqueles que vivem nas periferias económicas do mundo”.

Segundo Francisco, hoje enfrentam-se os desafios de “diminuir os riscos climáticos reduzindo as emissões”, e o de ajudar as pessoas a adaptar-se “às mudanças climáticas”.

A Academia Pontifícia das Ciências organizou a conferência “Resiliência de Pessoas e Ecossistemas sob stresse Climático”, para analisar o impacto das mudanças climáticas e procurar soluções práticas que possam ser implementadas com o objectivo de aumentar a resiliência das pessoas e dos ecossistemas.

“A perda da biodiversidade e as muitas guerras em várias regiões do mundo” são duas preocupações do Papa, destacando que têm consequências terríveis para a sobrevivência e o bem-estar dos seres humanos, como problemas de segurança alimentar e crescente poluição, e mostram que “está tudo conectado”.

A “conversão ecológica”, acrescentou Francisco, é um caminho para cuidar da Casa Comum, requer uma mudança de mentalidade e um compromisso de trabalhar pela resiliência das pessoas e dos ecossistemas, sendo necessário um sentimento de “gratidão” pelo amor e generoso dom da criação de Deus.

“Esforços corajosos, cooperativos e prospectivos entre líderes religiosos, políticos, sociais e culturais nos âmbitos locais, nacional e internacional” são necessários para encontrar soluções para os problemas.

Francisco incentiva à solidariedade e cooperação, indicando que “as nações economicamente favorecidas podem desempenhar na redução de suas emissões” e na prestação de assistência financeira e tecnológica, para que as áreas menos prósperas do mundo possam seguir seu exemplo.

In ECCLESIA