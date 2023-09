BISPOS DE MACAU E HONG KONG ESTIVERAM COM O PAPA FRANCISCO NA MONGÓLIA

Coragem e Missão para todas as Periferias

O que conversaram não foi revelado, mas D. Stephen Lee garantiu a’O CLARIMque as «palavras proferidas» pelo Papa Francisco, no curto encontro que tiveram na capital da Mongólia, Ulan Bator, «foram, sobretudo, de encorajamento».

Em entrevista ao nosso jornal (a ser publicada na próxima edição), o bispo de Macau realçou a especial dedicação de Francisco às periferias, sejam elas geográficas ou humanas, e ao trabalho missionário, o que pôde confirmar, in loco, nos diferentes momentos da visita do Papa à Mongólia que testemunhou.

D. Stephen Lee esteve em Ulan Bator, juntamente com os bispos de Hong Kong, D. Stephen Chow (em funções) e cardeal D. John Tong (emérito).

Segundo a agência ECCLESIA, no final da Missa Dominical a que presidiu, o Papa Francisco enviou “uma calorosa saudação ao nobre povo chinês”: “Desejo o melhor a todo o povo, que sigam em frente, que progridam sempre”, disse, acrescentando: “E aos católicos chineses, peço que sejam bons cristãos e bons cidadãos”.

Nos vários momentos do programa da visita do Santo Padre à Mongólia foi bem notória a presença de católicos chineses. Só no Arena Estepe, multidesportivo onde foi celebrada a Missa Dominical na qual se dirigiu aos fiéis chineses, estiveram cerca de duas mil pessoas.

Francisco permaneceu em território mongol entre 1 e 4 de Setembro. A delegação de Macau aterrou em Ulan Bator no dia 31 de Agosto, tendo estado presente na recepcão ao Papa na manhã do dia seguinte e visitado um padre salesiano de Hong Kong que se encontra na Mongólia há mais de vinte anos.

Na manhã do dia 2 de Setembro, sábado, realizou-se a habitual revista às tropas na Praça Genghis Khan, e à tarde decorreu a audiência com o Papa na catedral de Ulan Bator.

Para além da referida Eucaristia, o Domingo ficou também marcado por um encontro inter-religioso, uma tradição nas viagens pontifícias.

Francisco regressou a Roma na segunda-feira. Já a delegação de Macau pernoitou mais uma noite, tendo voltado ao território na terça-feira.

José Miguel Encarnação com Jasmin Yiu e ECCLESIA