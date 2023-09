ANO DIOCESANO DAS VOCAÇÕES: COMISSÃO REALIZOU PRIMEIRA ACTIVIDADE

«A resposta às vocações deve ser rápida, implacável e precisa» D. Stephen Lee

Por iniciativa do bispo D. Stephen Lee, celebra-se o Ano das Vocações em Macau. A Comissão Diocesana para as Vocações realizou, a 25 de Agosto, várias actividades na secção chinesa da Escola Secundária, feminina, Santa Rosa. Participaram entre sessenta a setenta acólitos e mais de dez sacerdotes, irmãs religiosas e leigos de várias paróquias. Na qualidade de convidados especiais, participaram também D. Stephen Lee e o padre Cyril Law, chanceler da Diocese.

As actividades arrancaram com a organização de um jogo, com o intuito de reforçar os laços entre os fiéis, os não fiéis, e os acólitos, os sacerdotes e as irmãs religiosas. Desta feita, as atenções centraram-se nos acólitos ao serviço da Diocese, com os participantes a lhes endereçar algumas perguntas. “Por que razão se tornou acólito?”, foi a pergunta mais vezes repetida, ainda que colocada de diferentes formas. As respostas ajudaram a que todos refletissem sobre o seu papel na Igreja e nas respectivas comunidades paroquiais. De seguida, foi exibido um vídeo sobre o tema das vocações, o qual também deu resposta às muitas questões colocadas.

Depois dos acólitos terem falado sobre as responsabilidades e as dificuldades inerentes às suas funções, tanto no que respeita à Igreja em geral, como às paróquias que servem em particular, houve lugar a troca de experiências entre os sacerdotes e as irmãs presentes. Todos falaram sobre a sua experiência na resposta à vocação e no caminho até agora percorrido.

A irmã Victoria Lau, FMM (Franciscanas Missionárias de Maria), destacou que «a vocação vem de Deus», tendo na mesma intervenção concluído que Deus «dá-nos constantemente a possibilidade de deixar o nosso coração entender que ao serviço de Deus ajudamos os outros».

Por sua vez, o padre Cyril Law incentivou todos os participantes a «dedicarem tempo a Deus, com paz de espírito, pois Deus retribuirá em qualidade e quantidade, sem que se esteja à espera».

A concluir a iniciativa, D. Stephen Lee disse que «a resposta às vocações deve ser rápida, implacável e precisa», de modo «a seguir a Deus, compreendendo com precisão o significado do chamamento de Deus». O prelado pediu aos participantes para que sejam «pequenas luzes vermelhas na Igreja», para que outros possam ver neles a presença de Jesus Cristo.

No mesmo dia, houve uma sessão que incluiu várias ordens e congregações religiosas. O objectivo principal foi novamente o contacto directo entre os membros dos respectivos movimentos e fiéis e não fiéis, procurando-lhes transmitir o espírito monástico de cada instituto religioso.

Um grupo de fiéis ainda se dirigiu à igreja de Santa Clara, localizada junto às instalações do Colégio de Santa Rosa de Lima, ali tendo adorado o Santíssimo Sacramento, rezado pelas vocações e – alguns deles – recebido a bênção da vocação.

A Redacção