BISPO D. STEPHEN LEE INAUGUROU NOVO CENTRO JUVENIL DIOCESANO

«Venham e vejam» João 1, 39-41

O bispo D. Stephen Lee inaugurou, na quarta-feira, o novo Centro Juvenil Diocesano, que a partir de agora passa a funcionar nas instalações do Centro Diocesano, localizado na Rua Formosa. O prelado presidiu a uma pequena cerimónia, que contou com a presença de responsáveis governamentais e de organizações de solidariedade social, entre eles o director dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), Kong Chi Meng, e o secretário-geral da Cáritas de Macau, Paul Pun.

Na ocasião, D. Stephen Lee explicou que o novo Centro quer «acolher os jovens de Macau, independentemente da sua formação religiosa». Trata-se de «um local que pretende valorizar talentos e a criatividade da juventude», disse.

Segundo o bispo de Macau, «o Centro Juvenil pretende ser um lugar para o crescimento e acompanhamento dos jovens». E nesse contexto, acrescentou: «Há três pontos importantes: o companheirismo, o abrir de olhos e a acção».

A concluir, recuperou uma passagem do Evangelho de João – «Venham e vejam» (1, 39-41) –, em jeito de convite aos jovens de Macau: «Convidamos todos os jovens, de todas as origens religiosas, a virem ao Centro Juvenil, para realmente chegarem e verem, para seguirem rumo a outro objectivo: criar e construir o Centro, sonhar e seguir um objectivo».

No mesmo dia, a Comissão Diocesana da Juventude organizou um “dia aberto”, com o intuito de dar a conhecer ao público em geral as valências do novo espaço. Foi ainda assinalado o início dos trabalhos de pintura de um novo mural no pátio interior das instalações do Centro Diocesano.

J.M.E. e J.Y.