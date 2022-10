TAMMY CHIO, RESPONSÁVEL DA COMISSÃO DIOCESANA DA JUVENTUDE, PARTE ESTE SÁBADO PARA PORTUGAL

Diocese prepara participação na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa

A vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude, Tammy Chio, vai participar na próxima semana, em Fátima, num encontro de preparação da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. A participação de Macau no certame, que se realiza entre 1 e 6 de Agosto de 2023, parece estar bem encaminhada, mas a última palavra continua a depender do Governo de Macau e das políticas locais de combate à pandemia de Covid-19.

«No passado, participei na Jornada Mundial da Juventude por cinco ocasiões e sei que este evento constitui uma boa oportunidade para que os jovens da nossa diocese estreitem ligações com jovens católicos de todo o mundo. Mas se os jovens de Macau quiserem estar presentes, têm de se preparar. Têm de estudar, têm de ter algo para partilhar com os jovens de todo o mundo com que se vão cruzar em Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude», começou por explicar Tammy Chio a’O CLARIM.

Apesar de reiterar que a participação de Macau na JMJ 2023 ainda não está a cem por cento garantida, a vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude (CDJ) acredita que as cores do território vão marcar presença. A única dúvida – admitiu a responsável – prende-se com a dimensão do grupo que a diocese de Macau poderá vir a enviar à capital portuguesa. «Na minha perspectiva, não podemos, pura e simplesmente, cancelar a participação, mesmo que no próximo ano não possamos participar devido à pandemia. Quem regressa a Macau continua a ter que fazer quarentena num hotel. Quando, no Verão, o Governo anunciou que o período de quarentena ia ser reduzido, de catorze para sete dias, as pessoas começaram a acreditar que as perspectivas vão melhorar. Espero que no próximo ano já não seja necessário fazer quarentena», disse Tammy Chio. «Se não se registar uma melhoria e as políticas de saúde se mantiverem como estão, o mais certo é que o grupo que vai a Lisboa seja mais pequeno. Se não for necessário cumprir quarentena, tencionamos levar um grupo maior à Jornada Mundial da Juventude. A meu ver, esta é uma boa oportunidade para que os jovens e a nossa Igreja “local” continuem a estudar e a aprender mais sobre a nossa fé», salientou.

Tammy Chio regressa a Macau em meados de Novembro e com as indicações que traz na bagagem deverá convocar uma série de reuniões preparatórias com o propósito de recrutar jovens que manifestem interesse em participar na grande festa da juventude católica. A vice-directora da CDJ quer que a comunidade lusófona radicada no território também faça parte do processo. «Quando regressar a Macau, vou começar a discutir a participação em maior detalhe com o bispo D. Stephen Lee, mas também a contactar a comunidade católica de língua portuguesa que faz parte da Igreja “local”. É possível que eles também queiram formar um grupo para participar neste grande evento. A Jornada Mundial da Juventude decorre em Portugal, eles falam a língua e parece-me que talvez tenham interesse em fazer parte deste processo», rematou a dirigente.

Marco Carvalho