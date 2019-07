BAPTIZADO REALIZOU-SE A 13 DE JUNHO NA SÉ CATEDRAL DE LISBOA

Primeiro português com o nome “Josemaria”

O primeiro português a receber o nome português Josemaria nasceu no dia 17 de Novembro de 2018, em Lisboa.

Os pais, Helena e Vitório Manuel, desejavam dar ao filho os nomes “José Maria” e “Manuel”, para continuidade dos nomes dos avós materno e paterno e de um dos nomes do pai, e pela referência a Nossa Senhora e a Jesus o Emanuel (origem de Manuel), o “Deus connosco”.

Manuel é também o nome do Rei de Portugal que materializou a construção do Império Português relacionando também com a presença de cerca de duzentos anos da família paterna em Macau, cujos membros serviram como militares e missionários católicos portugueses. O tio tetravô do Josemaria Manuel, padre António Roliz, foi um missionário católico no Oriente e introduziu em Macau a primeira e a maior procissão de Nossa Senhora de Fátima fora de Portugal, a seguir à procissão de Fátima a 13 de Maio.

O desejo dos pais chocou, porém, com a lei portuguesa: actualmente não é possível ter mais de dois nomes próprios. Foi a Maria Leonor, irmã mais velha do Josemaria Manuel e aluna do Colégio Mira Rio, a dar a solução: juntar “José” e “Maria” e ficar com um nome de um santo que ela conhecia.

Na altura de registar o nascimento, os pais souberam com surpresa que o nome já existe no sistema português por ser o segundo nome de um cidadão espanhol que foi naturalizado português.

Solicitou-se à Conservadora dos Registos Centrais de Lisboa a autorização para o registo do nome em versão portuguesa, sem acento no “i”. Pelo meio pediu-se a intercessão de São Josemaria e, passado pouco tempo, a autorização de que tanto se aguardava tinha finalmente chegado. A partir desta data todos os portugueses nascidos em Portugal continental, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e nas Comunidades Portuguesas poderão registar o nome de Josemaria em devoção a São Josemaria.

O Josemaria Manuel foi baptizado no dia 13 de Junho, no dia da Solenidade de Santo António de Lisboa, na Sé Catedral de Lisboa. A cerimónia foi celebrada pelo padre Miguel Cabral e pelo padre José Pedro Líbano Monteiro, que, em Macau, colaborou também na preparação para a Primeira Comunhão do pai Vitório Manuel num centro do Opus Dei.

Opus Dei Portugal