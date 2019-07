Papa Francisco recebeu Vladimir Putin

O Papa encontrou-se há dias no Vaticano com o Presidente da Federação Russa durante quase uma hora para tratar de “questões relevantes para a vida da Igreja Católica na Rússia”, assinar um protocolo de colaboração e falar sobre a “actualidade internacional”.

De acordo com um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, Francisco e Vladimir Putin “expressaram a sua satisfação pelo desenvolvimento das relações bilaterais” entre o Vaticano e a Rússia, referiram-se a “algumas questões relevantes para a vida da Igreja Católica na Rússia” e falaram sobre “a questão ecológica” e “alguns temas da actualidade internacional, com especial ênfase para a Síria, a Ucrânia e a Venezuela”.

O comunicado da Sala de Imprensa acrescenta ainda que foi assinado “um memorando de entendimento para a colaboração entre o Hospital ‘Bambino Gesù’, em Roma, e os hospitais pediátricos da Federação Russa”.

No final da audiência, que decorreu na Sala da Biblioteca do Palácio Apostólico, o Papa ofereceu ao Presidente russo um medalhão comemorativo do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e uma gravura a carvão da Cidade do Vaticano, datada de 1739. “Para que não se esqueça de Roma”, realçou Francisco.

Por sua vez, Vladimir Putin presenteou o Papa argentino com um ícone de São Pedro e São Paulo, dois santos e apóstolos de Cristo que a Igreja Católica comemorou a 29 de Junho mas a Igreja Ortodoxa Russa só “vai celebrar a 12 de Julho”, salientou.

O chefe de Estado russo ofereceu ainda a Francisco um filme sobre o pintor italiano Michelangelo, do realizador russo Andrei Konchalovsky, que ainda está por estrear nas salas de cinema, uma lembrança acompanhada por um livro com diversas fotografias retiradas durante as filmagens do referido projecto.

“Obrigado pela sua disponibilidade, foi um diálogo muito interessante”, disse o Presidente russo a Francisco, depois da troca de presentes.

Como habitualmente acontece nestas ocasiões de visitas presidenciais ao Vaticano, seguiu-se um encontro de Vladimir Putin com o secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal D. Pietro Parolin, e com o arcebispo D. Paul Gallagher, secretário da Santa Sé para as Relações com os Estados.

