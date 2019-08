SOLENIDADE FOI ONTEM CELEBRADA EM MISSA PRESIDIDA PELO BISPO DE MACAU

Dogma aproxima católicos e ortodoxos

A Igreja celebra a 15 de Agosto a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. A Dormição, Ressurreição e Assunção da Virgem Santíssima formam o tríplice objecto desta celebração.

Em Macau, o bispo D. Stephen Lee agendou para esta data uma missa festiva dedicada à Santa Mãe de Deus, que teve início às 18 horas e 45 minutos, na igreja da Sé Catedral, paróquia consagrada a Nossa Senhora. A missa foi celebrada em Chinês e contou com a presença de inúmeros leigos e religiosos, que em oração se uniram à Mãe Celeste em dia tão marcante da fé católica.

A partir de 1849 começaram a chegar à Santa Sé diversos pedidos para que a Assunção da Virgem fosse declarada doutrina de fé. Em resultado, o dogma da Assunção de Maria foi proclamado pelo Papa Pio XII, no dia 1 de Novembro de 1950, com a publicação da Constituição Apostólica “Munificentissimus Deus”, que declara como dogma de fé a Assunção da Virgem Maria.

Segundo a tradição e a teologia da Igreja Católica, a Assunção da Virgem é a celebração do momento em que o corpo e a alma de Maria, Mãe de Jesus Cristo, foram glorificados e levados ao Céu, no final da sua vida terrena. O termo “assunção” não deve ser confundido com “Ascensão”, a qual se refere a Jesus Cristo (Actos dos Apóstolos 1:9).

Diz-se que a ressurreição dos corpos acontecerá no final dos tempos, mas no caso da Virgem Maria este acontecimento foi antecipado por um privilégio singular divino. É um dogma também celebrado pela Igreja Ortodoxa.

A importância da Assunção da Virgem– Esta festa visa assinalar dois acontecimentos: a feliz partida da Mãe de Deus da vida terrena e a assunção do seu corpo ao Céu. Segundo o Catecismo da Igreja Católica (nº 966), a importância da Assunção da Virgem está para os fiéis relacionada com a Ressurreição de Jesus Cristo e a ressurreição do Homem. O facto de Maria estar em corpo e alma já glorificada no Céu é uma antecipação da nossa própria ressurreição.

Dormição ou Morte de Maria?– A Escritura não dá detalhes a respeito dos últimos anos de Maria na terra. De Pentecostes até à sua assunção, apenas se sabe que a Virgem foi confiada por Jesus a São João. Ao declarar o dogma da Assunção de Maria, Pio XII não definiu se a Virgem morreu e ressuscitou em seguida, ou se partiu directamente para o Céu. Muitos teólogos pensam que a Virgem morreu para se assemelhar mais a Jesus, mas outros sustentam a Dormição da Virgem, celebrada no Oriente desde os primeiros séculos.

Contudo, ambas as posições coincidem num ponto: a Virgem Maria, por um privilégio especial de Deus, não experimentou a corrupção do seu corpo e foi assunta ao Céu, onde reina viva e gloriosa, junto com Jesus.

Ainda neste mês de Agosto– Para além da festividade da Assunção, em Agosto há outras celebrações e acontecimentos em torno de Maria Santíssima: a 2 de Agosto celebra-se Nossa Senhora Rainha dos Anjos; no dia 5 a festa de Nossa Senhora das Neves, e a 22 a celebração de Nossa Senhora Rainha do Céu e da Terra.

Em Setembro, mais precisamente no dia 8, a Igreja celebra a Natividade de Nossa Senhora.

Miguel Augusto

com Acidigital