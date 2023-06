ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DAS OBRAS MISSIONÁRIAS PONTIFÍCIAS DECORRE EM ROMA ATÉ 6 DE JUNHO

Meios de Comunicação para a divulgação do Evangelho

A Assembleia Geral Anual das Obras Missionárias Pontifícias (POM) teve início na passada quarta-feira, 31 de Maio, e os seus trabalhos – decorrem no Instituto Madonna del Carmine “Il Carmelo”, localizado no Município de Ciampino, na área metropolitana de Roma – estender-se-ão até à próxima terça-feira, 6 de Junho. No evento participam todos os directores nacionais das POM de todos os continentes, assim como o presidente, os secretários-gerais e o responsável pela administração desta instituição.

Na abertura da Assembleia, D. Emilio Nappa, secretário-adjunto do Dicastério para a Evangelização e presidente das Obras Missionárias Pontifícias, proferiu o discurso de boas-vindas e apresentou o relatório-geral acerca da situação actual das POM. Em seguida, os participantes da Assembleia ouviram o discurso do pró-prefeito da Secção da Primeira Evangelização e das Novas Igrejas Particulares do Dicastério para a Evangelização, cardeal D. Antonio Tagle.

Ontem, 1 de Junho, D. Marco Mellino, secretário da Comissão Interdicasterial para a Revisão do Regulamento Geral da Cúria Romana, proferiu uma palestra intitulada “Praedicate Evangelium e as POM”. Posteriormente, e até a manhã de hoje, 2 de Junho, os participantes da Assembleia discutirão – nos seus trabalhos de grupo, nas reuniões continentais e sessões plenárias – questões relacionadas com o Novo Regulamento e as POM à luz da Constituição Apostólica Praedicate Evangeliumsobre a Cúria Romana e o seu serviço à Igreja e ao mundo, que entrou em vigor a 5 de Junho de 2022. Hoje à noite será exibido um filme da Direcção Eslovaca das POM.

Este sábado, 3 de Junho, após a Santa Missa celebrada na Basílica de São Pedro e presidida pelo cardeal Tagle, os participantes da Assembleia serão recebidos pelo Papa Francisco e na tarde desse mesmo dia os trabalhos prosseguirão no Colégio Mater Ecclesiae de Castel Gandolfo, onde os participantes da Assembleia ouvirão uma conferência sobre a “Sinodalidade e Missão” do sacerdote e missiólogo Andrew Recepciòn. No Domingo, 4 de Junho, os participantes da Assembleia irão em peregrinação ao Santuário de Greccio, sendo retomada a ordem dos trabalhos na próxima segunda-feira, 5 de Junho, com as intervenções do padre Tadeusz Nowak, OMI, secretário-geral da Obra Pontifícia para a Propagação da Fé; irmã Roberta Tremarelli, AMSS, secretária-geral da Obra Pontifícia da Infância Missionária; e do padre Guy Bognon, PSS, secretário-geral da Obra Pontifícia de São Pedro Apóstolo, que apresentará o relatório do ano passado e a previsão orçamentária das respectivas Obras. Cada relatório será seguido de momentos de discussão e esclarecimento sobre os conteúdos apresentados. Na terça-feira, 6 de Junho, o padre Din Anh Nhue Nguyen, OFM, secretário-geral da União Missionária Pontifícia e director do Centro Internacional de Animação Missionária, encerrará o espaço dedicado às actividades dos Secretariados Internacionais. Na mesma manhã, serão apresentados os relatórios de Gianni Valente, director da Agência FIDES e de alguns membros do Comité para Comunicação e Captação de Recursos das POM, coordenado pelo padre Yoland Ouellet, OMI, director das POM do Canadá francófono. Para a tarde de 6 de Junho estão programados os trabalhos finais da Assembleia e o discurso de encerramento do presidente das POM, D. Emilio Nappa.

Esta Assembleia acontece poucos dias depois do Papa Francisco mencionar a necessidade de “falar com o coração”, aquando da sua Mensagem proferida por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais. “Servir ao Senhor e às igrejas locais na obra de evangelização; evitar qualquer polarização e tornar agradável a Verdade, olhando com amor para aqueles que não conhecem o amor de Deus”, foram estes os pontos que o professor Daniel Arasa, decano da Faculdade de Comunicação Institucional da Universidade Pontifícia da Santa Cruz (PUSC) e o padre Dinh Nguyen desenvolveram durante a cerimónia de encerramento da 4.ª edição do Curso de Formação Multimédia “Comunicação é Missão”, edição 2022-2023, durante o qual foram atribuídos certificados. O curso, promovido graças à colaboração entre a União Missionária Pontifícia e a Universidade Pontifícia, dirigiu-se sobretudo aos universitários sob a jurisdição do Dicastério para a Evangelização, e visou formar agentes de pastoral numa mentalidade que considere a Comunicação e os Meios de Comunicação como uma oportunidade de divulgação do Evangelho.

A experiência, com a duração de um ano-lectivo, oferece competências teóricas e práticas sobre Comunicação Multimédia, através do estudo específico e experimentação de vídeo, rádio, “web”, fotografia e linguagens de escrita que os alunos – padres, religiosos, seminaristas, doutorandos e leigos presentes nos colégios internacionais do Dicastério para a Evangelização, em particular de África, Ásia e Oceânia, e dos Vicariatos Apostólicos das Américas – põem à disposição das Igrejas locais.

O Centro Internacional de Animação Missionária (CIAM), onde acontecem os cursos, também está envolvido na experiência formativa. Os alunos mostraram o seu crescimento pessoal no campo da Comunicação, anunciando seu envolvimento nas rádios diocesanas, especialmente em África, e nos escritórios de Comunicação Social das suas respectivas dioceses e congregações.

Joaquim Magalhães de Castro