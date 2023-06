CONVÍVIO JUNTA CRIANÇAS, PAIS E CATEQUISTAS NO FINAL DO MÊS

Comunidade portuguesa celebra Primeira Comunhão de seis crianças

Seis crianças da comunidade católica de língua portuguesa da paróquia da Sé vão receber, a 11 de Junho, o Sangue e Corpo de Cristo pela primeira vez. O fim do ano catequético está agendado para o final do mês, com um momento de confraternização a juntar crianças, pais e catequistas.

A igreja da Sé Catedral acolhe a 11 de Junho, dia da Solenidade de Corpus Christi, a festa da Primeira Comunhão de seis crianças. Segundo o padre Daniel Ribeiro, SCJ, este é um dos momentos mais importantes da vida cristã. Habitualmente imposto no fim do terceiro ano da Catequese, o Sacramento da Eucaristia deve ser ministrado quando a criança já tem um certo discernimento sobre a religião que quer seguir e já aceita a realidade da Igreja Católica e o Corpo e Sangue de Cristo na Comunhão. «A preparação para a Primeira Comunhão é parte da preparação para o Crisma. São nove anos de Catequese», explica o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa. «No final do terceiro ano, a criança recebe o Sacramento da Primeira Eucaristia, aproximadamente com nove anos de idade. Depois, no último ano, no nono ano de Catequese, recebe o Crisma. A preparação para a Primeira Comunhão faz parte da programação da Catequese local. Na paróquia da Sé não há uma formação específica. No caso dos catecúmenos, quando recebem os Sacramentos de iniciação à vida cristã, a formação para receber a Primeira Eucaristia é a mesma que é ministrada para receber o Sacramento da Confirmação», acrescenta.

A exemplo do que sucede um pouco por todo o mundo, na paróquia da Sé a festa da Primeira Comunhão é um dos momentos mais importantes da caminhada catequética e prenuncia o fim de mais um ano de formação espiritual. A ocasião é encarada como uma oportunidade para agradecer por aquilo que foi alcançado ao longo dos últimos meses. «O ano da Catequese está a chegar ao fim. No último dia da Catequese, no final do mês de Junho, vamos ter um momento de confraternização, com os pais e os jovens, e um momento também de Acção de Graças, por tudo isso que foi realizado», adianta o padre Daniel.

«Este ano, na Catequese da paróquia da Sé, tivemos aproximadamente oitenta crianças e quinze catequistas», recorda o sacerdote a’O CLARIM.

O convívio do final do mês pauta, para alguns dos jovens da catequese, o fim de um percurso de nove anos. Para outros, o início de um novo ciclo na vida da Igreja em Macau. «A Catequese tem como um dos objectivos principais convidar os jovens que foram crismados a estarem inseridos na comunidade. Um dos pontos mais positivos é que estes jovens mostraram interesse em integrar o coro ou vão ajudar à Missa. Outros disponibilizaram-se para ajudar na pré-Catequese, que é o ano que antecede o primeiro ano. A maior parte dos que foram crismados vão continuar ligados, de uma ou de outra forma, à Paróquia», conclui o padre Daniel.

M.C.