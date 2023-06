NOS BASTIDORES

A equipa dedicada da Redacção d’O CLARIM

NOTA DE AUTOR: O CLARIM completa este ano o seu 75.º Aniversário. Nesta ocasião, publicámos no passado dia 25 de Maio uma edição especial em Inglês, na qual fizemos eco deste importante acontecimento. Daí, também nesse número, reconhecemos publicamente a missão da equipa que diligentemente trabalha para O CLARIM e que promove a missão evangélica do nosso jornal como janela de Macau para o mundo. Agora reproduzimos, na edição em Português, o artigo publicado para o efeito.

Em todos os escritórios há sempre aquelas pessoas que trabalham diligentemente atrás da linha da frente. Muitas vezes, a sua diligência, confiabilidade e natureza trabalhadora são ocultadas e quase despercebidas. Conheça Wong Sao Ieng Cindy, Oswald Pio Vas e Alexandra Ferreira, os funcionários da Redacção d’O CLARIMque incorporam todas estas características e muito mais.

A Ieng, o Oswald e a Alexandra trabalham n’O CLARIM há já algum tempo. A sua dedicação ao trabalho é patente na forma como encaram o mesmo.

A Ieng, a secretária administrativa d’O CLARIM, está no jornal há mais tempo do que os restantes trabalhadores. O actual director d’O CLARIM, padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, descreve a sua dedicação: «Está sempre disposta a ir mais além para garantir que as suas tarefas são cumpridas da melhor maneira possível; os seus colegas costumam elogiá-la pela atenção que dá aos detalhes; é muito meticulosa». A admiração do padre Eduardo pela Ieng é compartilhada por todos nós que com ela trabalhamos. De facto, admiramos a sua ética no trabalho e compromisso com o trabalho que lhe assiste. Tem a tarefa de preparar as listas e os relatórios financeiros, comunicar com os bancos, pagar as contas e receber quem nos visita nas nossas instalações. Outro item notável é ser confiável. Nela confiamos incondicionalmente, pois ao longo dos anos foi conquistando o respeito de todos. É honesta e transparente nos negócios. E por isso, nunca é de mais reafirmar que todos nós concordamos que ela é incrivelmente confiável. Quando diz que faz algo, podemos, pois, ter a certeza de que cumprirá a sua promessa. Todos os dias a Ieng chega ao escritório para trabalhar com uma atitude optimista. Apesar do ambiente multilíngue d’O CLARIM, consegue comunicar alegremente com todos. A sua língua materna é o Cantonense, e o pouco conhecimento de Inglês nunca foi uma barreira para falar com os colegas e desempenhar bem as suas tarefas.

Quanto ao Oswald e à Alexandra, são também incrivelmente trabalhadores. A “Xana” (diminutivo pelo qual todos a tratamos) é a secretária de redacção da secção portuguesa, embora ajude sempre que necessário na produção das secções em Chinês e Inglês. Daí que se concentre mais na edição em Português, mas assuma sem qualquer reserva e com todo o entusiasmo qualquer tarefa que lhe seja atribuída, de forma incansável até ao fim. O trabalho que executa é de altíssima qualidade, até porque nunca opta por atalhos só com o intuito de fazer o trabalho à pressa. Tem orgulho no seu trabalho e tal transparece em tudo o que faz. É uma jogadora de equipa, sempre disposta a ajudar os colegas quando estes necessitam. Apesar do trabalho árduo inerente a qualquer jornal, ainda ajuda no agendamento das entrevistas. Sempre que o Oswald não pode deslocar-se para a captação de fotos, a Xana fá-lo sem pestanejar.

Para além da dedicação ao trabalho, a Xana revela humildade, o que não é apenas traço admirável, mas também um bem inestimável para O CLARIM. O seu compromisso com o trabalho e a vontade de colaborar com os outros, ajudou a criar um ambiente de trabalho positivo e produtivo. A sua humildade também contribuiu para fomentar uma cultura de respeito e de trabalho em equipa entre os colegas, tornando-a uma parte essencial do jornal.

Por último – e já aqui falámos dele –, temos o Oswald, o nosso mais novo elemento. O “layout”, ou grafismo, visualmente atraente e envolvente da edição impressa d’O CLARIM é da responsabilidade do Oswald. O seu papel principal como “designer” ou desenhador gráfico é criar uma identidade visual coesa. Isto inclui tudo o que se possa imaginar, desde a selecção das fontes e das cores até à concepção de logótipos e ilustrações.

Além de criar uma identidade visual global para o jornal, o Oswald também é responsável pela concepção do “layout” das nossas publicações. A ele cabe a decidir como colocar os textos, as imagens e outros elementos visuais. O seu trabalho permite ao jornal transmitir aos leitores os seus conteúdos de forma fácil, rápida e perceptível, podendo estes muitas vezes interagir com o jornal.

Pessoalmente, admiro os projectos que tem criado para O CLARIM, não podendo deixar de destacar as primeiras páginas que tem elaborado para a edição impressa em Inglês. A primeira página de um jornal é a primeira coisa que um leitor vê, pelo que necessita ser atraente o suficiente para lhe pegar, ler, e assim aprender mais.

O Oswald é muito criativo em relação aos conceitos que desenvolve, nomeadamente aquando da produção das primeiras páginas. Para ele, não basta ter uma óptima aparência, sendo também necessário que comunique o conteúdo e o tom da publicação de modo eficaz.

Nos tempos mais recentes, o Oswald tem acumulado as funções de fotógrafo, tarefa em que se tem igualmente revelado um exímio profissional.

Num mundo onde as conquistas individuais são frequentemente comemoradas ou festejadas, e a humildade é subestimada, orgulhamo-nos pelo facto destes nossos colaboradores continuarem a valorizar a importância da dedicação e da humildade no local de trabalho. O seu exemplo demonstra o poder que o trabalho árduo, a dedicação e a humildade têm no que respeita ao sucesso pessoal e profissional.

Ao comemorarmos o 75.º Aniversário d’O CLARIM, reconhecemos, assim, as suas contribuições para a missão evangélicas d’O CLARIM. A sua dedicação ao este apostolado lembra que na busca do sucesso é fundamental mantermo-nos alegres, humildes e dedicados ao trabalho.

Pe. Leonard Dollentas