A SANTA SÉ E A ASTRONOMIA

Naves espaciais e exoplanetas

A comunidade científica foi surpreendida, há dias, com a notícia de que astrónomos do Vaticano (os jesuítas Paul Gabor, David Brown e Chris Corbally, juntamente com o engenheiro Michael Franz) descobriram alguns exoplanetas e que o padre Richard A. D’Sousa, também jesuíta, anunciou o lançamento de uma nave espacial do Vaticano.

Estas actividades têm pouco valor científico, mas surpreende que existam observatórios astronómicos promovidos pelo Vaticano. Desde quando a Igreja se dedica à Astronomia?

Desde o início das Universidades Católicas se ensinou e investigou Astronomia e por isso grandes descobertas se devem aos seus professores, alguns deles padres e bispos. No entanto, o interesse mais específico do Vaticano na Astronomia teve origem em meados do Século XVII, na sequência de um erro funesto.

Até então, os contributos mais importantes para a Astronomia deveram-se a eclesiásticos católicos como Nicolau Copérnico, Jean Buridan ou Nicole d’Oresme. O trabalho de Copérnico é mesmo um dos maiores feitos científicos da Humanidade.

Galileu inscreve-se nesta lista. Foi considerado tão excepcional que a Santa Sé lhe pagava um duplo “benefício” (duas bolsas de investigação), quando o regulamento proibia que alguém recebesse mais do que um. O problema de Galileu surgiu quando as insistentes acusações, durante décadas, resultaram na sua condenação, em 1633, a uma pena de prisão domiciliária. A sentença foi totalmente injusta, não tinha fundamento religioso e constitui uma vergonha na História da Igreja. Infelizmente, as tentativas de apagar o erro, agravaram-no.

Para fingir que não tinha havido um erro clamoroso, perseguiram-se muitas pessoas. Por exemplo, São José de Calasanz, fundador de uma ordem religiosa, que foi quase suprimida na sequência do processo contra Galileu. Para atenuar a desonra da Igreja, um responsável dos Arquivos Vaticanos publicou as actas do processo, mas pouco depois soube-se que tinha publicado apenas as partes irrelevantes: o clamor contra a Igreja aumentou. Nos tempos da Revolução Francesa, a documentação foi roubada e levada para Paris, para a infâmia ser exposta ao mundo, mas, ao lerem o processo, os revolucionários descobriram que era de uma estupidez banal e desistiram de o publicar. Entretanto, a Santa Sé continuou a enredar-se em artifícios para justificar o injustificável. Aos poucos, foi retirando as obras de Galileu da lista de livros proibidos, com argumentos absurdos, para dar a entender que nunca tinha havido erro.

As tentativas de disfarçar a situação continuaram. O tema aparece nas discussões do Concílio Vaticano I e novamente no Concílio Vaticano II. Em 1944, o monsenhor Pio Paschini, responsável da Biblioteca Vaticana, terminou uma biografia de Galileu, em dois volumes, que foi rejeitada na altura, por o retratar demasiado bem. Viria a ser publicada em 1964, quando o Concílio Vaticano II se iniciava. O Concílio aproveitou-a para responder às críticas sem chamar a atenção: na Constituição Gaudium et spesmanifesta apreço pela Ciência, lamenta algum mal-entendido e refere, em nota de rodapé, sem mais explicações, essa biografia de Galileu. Pouco depois, soube-se que o editor tinha alterado o livro em centenas de frases importantes, sem se dar conta do facto. Como era de esperar, choveram críticas duras.

Foi para não reconhecer abertamente a injusta condenação de Galileu, que, desde o Século XVII, a Igreja construiu observatórios astronómicos no Vaticano e depois em Castel Gandolfo, e mais tarde noutros locais. Apesar do investimento, não se repetiram descobertas astronómicas importantes como as que tinha havido até ao Século XVII. No entanto, a Santa Sé nunca desistiu desta tentativa de convencer o mundo de que a Igreja é a favor da Ciência. Ainda hoje, alguns padres, sobretudo jesuítas, continuam a fazer observações astronómicas.

Como manter em funcionamento observatórios astronómicos tradicionais é cada vez mais inútil, a “Specola Vaticana” colabora com observatórios de outros países e subsidia projectos de investigação espacial. Por exemplo, o Vaticano ofereceu algum dinheiro para o programa espacial norte-americano. Estas liberalidades favorecem a imagem da Igreja?

Felizmente, o Papa João Paulo II declarou frontalmente, em 1992, num célebre discurso à Academia Pontifícia das Ciências, que o caminho justo era reconhecer a verdade. Na minha opinião, isso sim, acabou com uma vergonha de séculos.

O erro da condenação de Galileu faz lembrar outros erros. No entanto também custa ver acusações anónimas contra inocentes. Condenar sem conhecer a vítima, nem o eventual crime, nem sequer o acusador, é uma infâmia. Porque isso não é reconhecer um mal, é cometer uma injustiça.

José Maria C.S. André

Professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa

LEGENDA: “Specola Vaticana” o observatório astronómico na residência papal de Castel Gandolfo.