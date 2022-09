26º DOMINGO COMUM – Ano C – 25 de Setembro

Só o amor pode preencher o grande fosso

A história do homem rico e de Lázaro (Lc., 16,19-31), que será proclamada este Domingo, narra uma inversão drástica. Na sua vida, o homem rico exibiu pomposamente a sua riqueza com roupas caras e festas sumptuosas. Lázaro, no entanto, viveu como um mendigo deitado sem ser notado no portão do homem rico. Após a sua morte, Lázaro é levado para um lugar de honra juntamente com Abraão. Em contraste, o homem rico encontra-se num lugar de tormento eterno.

Lendo mais profundamente a parábola, Santo Agostinho comentou que Lázaro não recebeu uma recompensa apenas por causa da sua pobreza, tal como o homem rico não recebeu castigo apenas por causa da sua riqueza. Atitudes e escolhas morais determinaram a sua situação final: humildade no caso de Lázaro, orgulho e falta de caridade no caso do rico (Sermão 113A). No entanto, é inegável que a parábola indicava claramente que o destino destes dois indivíduos após a morte estava muito ligado às suas experiências de riqueza e pobreza em vida.

A questão é verdadeiramente relevante hoje em dia. Todos os grandes economistas concordam que o mundo enfrenta um aumento das desigualdades económicas, acelerado pelo Covid-19 e exacerbado pelo impacto da guerra na Ucrânia. Os dez homens mais ricos do mundo duplicaram as suas fortunas desde o início da emergência sanitária global, enquanto os rendimentos de 99 por cento da humanidade estão em pior situação. Nos últimos três anos, mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza. O fosso entre ricos e pobres está a aumentar a um ritmo alarmante.

Acho interessante que encontremos também um “fosso”, um abismo, entre os dois protagonistas no centro da parábola. disse Abraão ao homem rico: «Entre nós e vós foi corrigido um grande abismo, de modo que aqueles que poderiam querer passar daqui para vós não o podem fazer, e ninguém pode atravessar dali para nós» (v.26).

Tenho a sensação de que este abismo entre o homem rico e Lázaro não é obra de Deus para a vida após a morte. O homem rico poderia ter cavado este abismo sozinho, com as suas próprias mãos, um punhado de cada vez, uma escolha após outra, através da sua falta de compaixão, ostentação insensível e injustiça gritante no uso da sua riqueza e posição social. Este homem tanto se deve ter habituado a ignorar os outros que provavelmente – conscientemente ou inconscientemente – outros explorou para expandir a sua riqueza, de modo que ficou totalmente indiferente à condição lamentável de Lázaro e à condição dos pobres em geral, como se a sua existência não lhe dissesse respeito nem o chamasse a uma maior responsabilidade.

Ninguém nasce insensível, cruel, sem amor. Tornamo-nos assim através de pequenas escolhas. Li algures que o ódio de Hitler por certas categorias de pessoas poderá ter começado quando, na qualidade de jovem pintor, reprovou inesperadamente no exame de admissão à Academia de Belas Artes de Viena: a decisão de culpar outros pelo seu fracasso foi-se enraizando na sua alma com o decorrer dos anos e acabou por se tornar a base da ideologia nazi de extermínio da oposição. Muitos desastres na nossa vida pessoal e na sociedade começam com pequenos passos que levam a um caminho errado. A intimidação pode escalar para as guerras. As pequenas mentiras podem destruir lentamente os casamentos. A corrupção pode fazer cair economias inteiras. E a falta de cuidado para com aqueles que sofrem pode fechar as nossas almas num inferno de egoísmo e isolamento.

É indicativo de que o homem rico, mesmo após a morte, não tem sentido de autoconsciência e arrependimento, e continua a considerar os outros como objectos para servir as suas próprias necessidades: «Manda Lázaro mergulhar a ponta do seu dedo na água e arrefecer a minha língua; pois estou em agonia nestas chamas», diz ele a Abraão. Simplesmente não está disposto a mudar a sua mentalidade. A parábola sublinha o que a Igreja sempre ensinou: que a morte põe um fim à vida humana e é tempo aberto para aceitar ou rejeitar o amor e a graça de Deus (Catecismo da Igreja Católica nº 1021). Isto é um lembrete para nos tornarmos mais abertos a Deus e aos outros na nossa própria vida, defendendo a justiça, a generosidade, a solidariedade (que não são opcionais!) porque, como São João da Cruz disse, “na noite da vida, seremos julgados no nosso amor”.

A tradição da Igreja também vê no pobre Lázaro um prenúncio de Cristo, que morreu sem ser reconhecido, coberto de feridas, do lado de fora da porta de Jerusalém. Após a sua morte, Cristo também desceu ao Hades, o reino da morte, para evangelizar os mortos e torná-los vivos no Espírito.

Para aqueles que estão abertos a ouvir a voz de Cristo, o abismo pode, de facto, ser preenchido pelo Seu amor redentor. Mas se vivermos concentrados unicamente no nosso próprio interesse e prazer às custas dos outros, como o homem rico da parábola, seremos incapazes de sair do inferno que construímos com as próprias mãos e atravessar o abismo que corre profundamente no nosso coração. É melhor fazer algumas mudanças agora, enquanto podemos.

Pe. Paolo Consonni, MCCJ