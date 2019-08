24ª EDIÇÃO DO JAMBOREE MUNDIAL ARRANCOU NA SEGUNDA-FEIRA

GELMac representa Macau nos Estados Unidos

Três pioneiros e um dirigente do GELMac – Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau estão entre os 45 mil escutas de todo o mundo que desde segunda-feira dão corpo à 24ª edição do World Scout Jamboree. O maior encontro de escuteiros do planeta decorre na Summit Bechtel Reserve, no Estado norte-americano da Virgínia Ocidental, até 2 de Agosto.

Uma oportunidade para «aprender a viver em equipa» e a «contribuir para o bem comum». É assim que os responsáveis pelo Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) se referem à participação de quatro membros do agrupamento no maior encontro mundial do movimento escutista.

A exemplo do que sucedeu há quatro anos, quando o Jamboree Mundial decorreu no Japão, os escuteiros católicos do território voltaram a associar-se aos Escuteiros Marítimos da Figueira da Foz, agrupamento que também está presente na 24ª edição do World Scout Jamboree com 29 escuteiros e quatro dirigentes.

Na iniciativa, que se estende até 2 de Agosto, participam oito centenas de jovens portugueses afiliados tanto ao Corpo Nacional de Escutas (CNE), como à Associação de Escoteiros de Portugal.

Dedicada à temática da sustentabilidade, a edição de 2019 do Jamboree Mundial tem como lema “Desbloquear um novo mundo”. Aos escuteiros que participam no encontro é dada a oportunidade de “explorar novos horizontes e de se desenvolverem física e intelectualmente”, pode ler-se no portal oficial do certame.

Os três pioneiros do território que participam no Jamboree vão poder participar em actividades de BTT, arborismo, mergulho, caminhadas e “slide”, e trocar experiências e pontos de vista no chamado “dia das culturas”, dedicado à partilha e ao intercâmbio cultural entre os participantes dos 167 países e territórios representados na iniciativa.

Para os responsáveis pelo Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau, a participação no maior encontro mundial do escutismo constitui uma oportunidade única para explorar novas competências e assumir novas responsabilidades. «Desde já porque durante doze dias terão que sobreviver com os seus pares; organizar as refeições e as actividades do dia, participar nos eventos, etc. Aprendem a viver em equipa e a contribuir para o bem comum», explicou a’O CLARIM fonte do GELMac. «Aprendem habilidades e competências. Convivem com escuteiros de outras latitudes e culturas – todos unidos pelo ideal de Baden-Powell: deixar o mundo melhor do que o encontraram», acrescentou.

O World Scout Jamboree acontece de quatro em quatro anos e “reúne jovens do mundo para promover a paz e a compreensão mútua”, refere o portal oficial do evento.

Marco Carvalho