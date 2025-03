VIA-SACRA NA SÉ CATEDRAL REZADA TODAS AS SEXTAS-FEIRAS DURANTE A QUARESMA

Mais espiritualidade e peregrinação em Março

A igreja da Sé Catedral acolhe, entre hoje (7 de Março) e a última sexta-feira do Tempo da Quaresma, um momento de oração dedicado à Via-Sacra.

Na Missa Dominical do passado dia 2 de Março, na Sé Catedral, a comentarista anunciou que «todas as sextas-feiras, a partir de 7 de Março [hoje] e até ao final da Quaresma, será rezada a Via-Sacra, com início às 17:00 horas».

Na prática, os fiéis de língua portuguesa estão convidados a rezarem a Via-Sacra nos dias 7, 14, 21 e 28 de Março; e ainda nos dias 4 e 11 de Abril.

DIA DE ESPIRITUALIDADE QUARESMAL – A igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, volta a ser palco de um dia reservado à espiritualidade, depois do sucesso registado no passado dia 15 de Fevereiro, aquando do primeiro encontro de fiéis na zona da antiga leprosaria de Ká-Hó. A segunda edição está agendada para 15 de Março (9:30 horas – 18:00 horas).

Os interessados deverão contactar o Cartório da Sé, a fim de procederem à respectiva inscrição.

PEREGRINAÇÃO AO SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ – O Seminário de São José é um dos lugares designados pela diocese de Macau para as celebrações do Ano Jubilar. Nesse âmbito, está a ser organizada uma peregrinação desde a igreja da Sé Catedral até à igreja do Seminário de São José, a realizar no dia 22 de Março (9:30 horas) Alguns pormenores estão ainda a ser ultimados pelos organizadores da iniciativa.

Os participantes receberão indulgência, “desde que cumpridas as condições estabelecidas para o efeito”.

BOLETIM DA SÉ – «Já está disponível o Boletim da Paróquia da Sé do mês de Março, o qual pode ser adquirido no adro da igreja. Chamamos a vossa atenção para as actualidades deste mês», disse ainda a comentarista da missa do último Domingo na Sé Catedral.

J.M.E.