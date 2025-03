FACULDADE DE ESTUDOS RELIGIOSOS E FILOSOFIA DA USJ VISITOU CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE SÃO FRANCISCO EM HONG KONG

Academia é laço de união

O padre Cyril Law considera que o mundo académico constitui «um importante elo de ligação entre as diferentes regiões da China, contribuindo para a união do País».

Em declarações a’O CLARIM, o chanceler da diocese de Macau defendeu que o reforço das relações entre as Universidades católicas presentes com sede em território chinês fomenta «a amizade e solidariedade entre académicos, professores e outros agentes [de Ensino]», o que permite «trocar experiências e aprender» junto de outras realidades.

No sentido de recorrer a um exemplo prático, o padre Cyril lembrou o intercâmbio que vem sendo realizado entre Universidades de diferentes regiões: «Em Macau, temos a Universidade de São José; em Hong Kong, a Universidade de São Francisco [Saint Francis University]; em Pequim, o Instituto de Estudos do Cristianismo e da Cultura; e do outro lado do Estreito, funcionam três Universidades católicas. Ao longo do tempo foi sendo alimentada uma amizade, que naturalmente evoluiu para que haja uma forte solidariedade institucional».

No entender do sacerdote, «conceitos como a Grande Baía são importantes, mas a nível académico temos de olhar para a China como um todo».

Estas declarações foram proferidas à margem da deslocação a Hong Kong de uma delegação da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José, liderada pelo padre Cyril Law. Os delegados visitaram a Universidade de São Francisco e o Caritas Bianchi College of Careers, tendo participado em Missa celebrada no Campus universitário.

VERDADEIRA SINODALIDADE

«Sentarmo-nos juntos e promovermos em conjunto os Estudos Religiosos é grande sinal de verdadeira sinodalidade», sublinhou o padre Cyril Law, também a’O CLARIM, e acrescentou: «Somos testemunhas do trabalho realizado, por exemplo, pelos missionários jesuítas e dominicanos ao longo do litoral da China, com especial incidência na actual província de Fujian. O facto de ainda hoje as nossas Missões continuarem presentes na China, faz-nos sentir abençoados».

Em termos académicos, o sacerdote recordou a influência do cardeal D. John Henry Newman, principalmente em instituições de Ensino Superior como a Universidade de Shandong. Neste âmbito, foi dado destaque ao Pensamento do Papa Francisco: «As relações entre o Ocidente e o Oriente sempre tiveram altos e baixos. Com a verdade do Senhor, temos sabido ultrapassar as dificuldades, procurando ‘continuar a caminhar juntos, mesmo que as vicissitudes nos queiram afastar’, como disse o Papa Francisco numa das suas mensagens dirigidas aos fiéis durante o Covid-19».

O encontro entre a delegação da USJ e os responsáveis da Universidade de São Francisco e do Caritas Bianchi College of Careers teve como um dos principais objectivos a troca de experiências e conhecimentos acerca da formação contínua dos seus funcionários. «Tratou-se de um primeiro contacto. Como afirmava Mateus Ricci: ‘Nada começa sem uma grande amizade’. Neste caso, são funcionários que trabalham nas mesmas áreas de actividade: Teologia, Estudos Religiosos e Filosofia. Esta aproximação faz-nos sentir mais integrados», concluiu o padre Cyril.

José Miguel Encarnação