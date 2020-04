USJ realiza feira “online” de emprego

TRINTA EMPRESAS, MIL E DUZENTAS SAÍDAS PROFISSIONAIS

Por força das directrizes do Governo no combate ao Covid-19 e por forma a evitar a aglomeração de pessoas, aUniversidade de São José (USJ) está a realizar, pela primeira vez, uma feira virtual dedicada à divulgação de saídas profissionais, desde o passado dia 16 de Abril.

Por meio do endereço electrónico usj.vfairs.com, estudantes e antigos alunos da USJ têm a possibilidade de se informar sobre ofertas de emprego, tendo sido registadas mais de duas mil pesquisas só no primeiro dia.

Denominada “USJ V Career Fair 2020”, a iniciativa conta com a participação de trinta empresas, num total de mil e 200 colocações de emprego.

A plataforma usj.vfairs.com está disponível 24 horas, com o objectivo de fornecer informações sobre vagas e serviços de oferta de emprego.

O reitor da Universidade de São José, padre Peter Stilwell, teceu alguns comentários no âmbito da iniciativa, tendo contextualizado a realização da feira na conjuntura actual em que se encontra o território. «É a primeira vez que realizamos “online” uma feira de trabalho. Os desafios deste ano são únicos – não só estamos a trabalhar “online”, como também enfrentamos o que provavelmente é já uma grande mudança no cenário financeiro e económico internacional. Existem grandes desafios que os alunos terão de enfrentar. As empresas estão a reajustar-se às diferentes circunstâncias», disse o sacerdote, acrescentando: «Os alunos já estudam “online”, o que poderá ser uma vantagem importante. Podem ajudar as empresas a repensar sobre a sua estratégia nos diferentes cenários da economia internacional».

José Miguel Encarnação