TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (77)

Se o Espírito Santo me guia, por que preciso da Igreja?

São Paulo, na sua carta a Timóteo, disse que Deus «deseja que todos os homens sejam salvos e tenham o conhecimento da verdade (I Timóteo 2:4)». Para que os homens «cheguem ao conhecimento da verdade», precisam ser ensinados e guiados. Precisam de um professor e pastor, de forma que «venham do Oeste e do Este, e do Norte e do Sul, e se sentem à mesa do Reino de Deus(Lucas 13:29)».

Porque existe um Deus e há um mediador entre Deus e o Homem, o Cristo Jesus – Ele que se ofereceu como resgate de todos – um testemunho que nasceu a seu tempo (I Timóteo 2:4-6).

Este “Mediador”, Professor e Pastor, «chamou a Ele aqueles que desejou; e eles vieram até Ele. Escolheu doze, para ficarem com Ele, e para serem enviados a pregarem e terem autoridade para expulsarem os demónios(Marcos 3:13-15)». Esses doze e os seus sucessores continuarão a missão do Messias. Eles foram escolhidos pela imposição das mãos (Actos 13:3).

Já vimos antes que este processo foi parte do plano de Deus. Deus gizou um plano para ter sucessores. Tal também envolvia a escolha de Pedro como chefe dos Apóstolos (ver TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ, 12, 13, 14): «E Eu vos digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e os poderes da morte não prevalecerão contra ela(Mateus 16:18)».

Simão tornou-se Kephas ou Cephas (ver também João 1:42). “Kephas” é a palavra hebraica para “pedra” ou “rocha”; em Grego, “Petros”; em Latim, “Petrus”; em Português, “Pedro”.

O Compêndio do Catecismo da Igreja Católica (nº 149) diz-nos que Jesus não traçou este plano sozinho. A Santíssima Trindade esteve também envolvida: “A Igreja encontra a sua origem e a sua realização plena no eterno desígnio de Deus. Foi preparada na Antiga Aliança com a eleição de Israel, sinal da reunião futura de todas as nações. Fundada pelas palavras e acções de Jesus Cristo, foi realizada sobretudo mediante a sua morte redentora e a sua ressurreição. Foi depois manifestada como mistério de salvação mediante a efusão do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Terá a sua realização plena no fim dos tempos, como assembleia celeste de todos os redimidos”.

Jesus fundou apenas uma Igreja – «A Minha Igreja(Mateus 16:18)». O que queremos dizer por “Igreja”? O Catecismo da Igreja Católica (nº 751) explica: “A palavra ‘Igreja’ (‘ekklesía’, do verbo grego ‘ek-kalein’ = ‘chamar fora’) significa ‘convocação’. Designa as assembleias do povo em geral (Actos 19:39) de carácter religioso. É o termo frequentemente utilizado no Antigo Testamento grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a Lei e foi constituído por Deus como seu povo santo (Êxodo 19). Ao chamar-se ‘Igreja’, a primeira comunidade dos que acreditaram em Cristo reconhece-se herdeira dessa assembleia. Nela, Deus ‘convoca’ o seu povo de todos os confins da terra. O termo ‘Kyriakê’, de onde derivaram ‘church’, ‘Kirche’, significa ‘aquela que pertence ao Senhor’”.

O Antigo Testamento usa muitas imagens para falar sobre a “ekklesía”, sendo que o mediador as reunirá. “Na Sagrada Escritura encontramos muitas imagens que põem em evidência aspectos complementares do mistério da Igreja. O Antigo Testamento privilegia as imagens ligadas ao povo de Deus; o Novo Testamento privilegia as imagens ligadas a Cristo como Cabeça deste povo que é o Seu Corpo, e as imagens retiradas da vida pastoril (redil, rebanho, ovelhas), agrícola (campo, oliveira, vinha), habitacional (morada, pedra, templo), familiar (esposa, mãe, família)” (Compêndio do Catecismo da Igreja Católica nº 148).

Se o Espírito Santo nos guia, para que precisamos da Igreja? O Espírito Santo conduz-nos na nossa jornada para a casa do Pai através da Igreja que Cristo fundou e à qual o Espírito Santo dá vida.

Pe. José Mario Mandía