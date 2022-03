UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ COMEMORA 25.º ANIVERSÁRIO

Missa de Acção de Graças é hoje celebrada na Sé Catedral

O bispo D. Stephen Lee preside esta manhã a Missa de Acção de Graças pelos 25 anos da Universidade de São José. Para logo após a cerimónia está marcada uma fotografia de grupo em frente às Ruínas de São Paulo.

O bispo de Macau preside esta manhã a Missa de Acção de Graças pelos 25 anos da criação da Universidade de São José (USJ), anunciou a instituição de Ensino Superior num breve comunicado.

Após a cerimónia eucarística, que tem início às dez horas, os participantes irão rumar às Ruínas de São Paulo para uma fotografia de grupo, em frente à fachada da antiga igreja da Madre de Deus. A iniciativa é bem mais do que um gesto de circunstância e reveste-se de grande simbolismo, explica a Universidade de São José na nota de Imprensa: “A USJ está alicerçada numa longa tradição de trocas interculturais que sempre foi a imagem de marca do ensino superior de cunho católico em Macau, numa tradição que remonta ao Colégio de São Paulo, fundado em 1594. ‘Scientia et Virtus’ (Conhecimento e Virtude), o lema da Diocese de Macau, encaminha a sua comunidade académica para uma busca harmoniosa da verdade e para o bem comum para benefício da humanidade do povo Chinês e da sociedade multicultural de Macau”.

Criada em 1996 pela diocese de Macau e pela Universidade Católica Portuguesa, então com o nome de Instituto Inter-Universitário de Macau, a Universidade de São José assinalou oficialmente um quarto de século de vida no início de Dezembro, tendo na altura sido distinguida com Bênção Papal.

Ao longo dos últimos 25 anos formou mais de sete mil e 500 profissionais, provenientes de mais de sessenta países e territórios. Actualmente tem escritos mil 209 alunos nos mais de trinta programas académicos oferecidos por quatro faculdades e duas unidades de investigação.

FEIRA DE EMPREGO

A USJ, que em Setembro recebeu luz verde do Ministério da Educação chinês para recrutar alunos no Continente, ainda que apenas a título experimental, promove no final deste mês uma feira de emprego. O certame é co-organizado pela Associação de Promoção Económica e Comercial da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e junta no campus da Ilha Verde mais de três dezenas de empresas e organizações que vão disponibilizar para cima de um milhar de postos de trabalho a alunos e a antigos alunos da Universidade de São José.

Subordinada ao tema “Explorando a Diversidade de Redes – Promovendo Sustentabilidade Económica”, a feira realiza-se a 29 de Março, entre as 11:00 e as 17:00 horas.

M.C.