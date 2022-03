SÉ CATEDRAL ANGARIA DONATIVOS PARA OS REFUGIADOS UCRANIANOS

Ajuda a quem teve de abandonar o lar

A paróquia da Sé Catedral está a angariar donativos junto dos fiéis, com o objectivo de enviar o total do valor arrecadado para refugiados ucranianos, vítimas do conflito que desde o passado dia 24 de Fevereiro opõe a Ucrânia e a Rússia.

«Durante o restante do Tempo da Quaresma, serão disponibilizados envelopes para donativos à porta da igreja [da Sé Catedral], para que todos os fiéis que assim o desejarem possam contribuir», disse o padre Daniel Ribeiro. «Todo o valor arrecadado servirá para ajudar a fornecer assistência vital aos refugiados ucranianos que foram forçados a deixar os seus lares», especificou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

Já na edição de 11 de Março, O CLARIMhavia anunciado que “as missões claretianas em Macau e Hong Kong lançaram, no início do mês, uma campanha de angariação de donativos para ajudar os milhares de cidadãos ucranianos que se refugiaram na vizinha Polónia”.

Entretanto, hoje, 18 de Março, a paróquia da Sé celebra – antecipadamente – a Solenidade de São José (ver artigo da página 5); e no próximo dia 25 tem lugar a Festa da Anunciação do Senhor, no horário normal das missas às sextas-feiras.

Na mesma ocasião, o padre Daniel Ribeiro recordou que até ao final do Tempo da Quaresma há Via-Sacra, também às sextas-feiras, pelas 17:00 horas, em Português, seguindo-se a reza do Terço, às 17 horas e 30.

Entre os dias 11 e 19 de Março, em todos as paróquias de Macau, após a celebração das missas públicas, é recitada uma oração pelos Cidadãos de Hong Kong, para além da já habitual Oração a São Roque, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.

J.M.E.