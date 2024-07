SOLUÇÃO TECNOLÓGICA COLOCADA À PROVA, ESTE SÁBADO, EM COLOANE

Universidade de São José testa aplicação pioneira

O Instituto da Ciência e do Ambiente da Universidade de São José vai testar, amanhã, uma nova solução tecnológica que poderá ajudar a revolucionar a forma como as áreas costeiras são geridas. O organismo irá liderar uma nova campanha de limpeza no litoral de Coloane.

A iniciativa, conduzida em parceria com o grupo ambientalista “Futuro Verde”, conta com o patrocínio da Fundação Macau, da Fundação WASH e do grupo Sands China, e vai proporcionar ao Instituto da Ciência e do Ambiente da USJ a oportunidade de testar uma nova aplicação informática. Esta deverá facilitar a contagem e a identificação dos resíduos devolvidos pelo mar. «Esta aplicação pode identificar automaticamente e contabilizar os resíduos recolhidos, num processo que pode contribuir para a aquisição de dados e de conhecimento; vai ajudar, posteriormente, na gestão das áreas costeiras. Os utilizadores vão, pura e simplesmente, fotografar os resíduos recolhidos e a aplicação vai identificar ou providenciar sugestões que nos vão ajudar a identificar esses objectos», explicou Karen Tagulao, investigadora do referido Instituto, em declarações a’O CLARIM. A também coordenadora do Programa de Mestrado em Ciências do Ambiente da USJ espera que «os dados recolhidos com a aplicação possam ajudar a substituir os habituais formulários em papel, utilizados actualmente».

A campanha de limpeza, que irá decorrer entre as 10:00 horas e o meio-dia, na zona do litoral situada a jusante do templo de Tam Kong, na Vila de Coloane, materializa-se no âmbito de dois projectos coordenados pelo Instituto da Ciência e do Ambiente: as iniciativas “Da Costa à Sociedade” e o projecto “Uma Gota de Cada Vez”. O primeiro tem como objectivo tomar o pulso aos níveis de consciência social da população de Macau, no que toca aos problemas que afectam os oceanos e as zonas litorâneas. O segundo está direccionado para a documentação e protecção da biodiversidade e dos ecossistemas que podem ser encontrados nas zonas húmidas do litoral de Macau.

A solução tecnológica agora testada deverá contribuir para ambos os desígnios, ao permitir que a Universidade de São José e as entidades parceiras ajudem a identificar com maior rigor as maiores ameaças às zonas costeiras do território. A aplicação deve estar disponível para utilização nos próximos meses. «Esta solução tecnológica foi desenvolvida graças a um projecto do Instituto da Ciência e do Ambiente, financiado pela Fundação Macau. Vai estar disponível para instalação, tanto em telemóveis com sistemas operativos da Apple, como com sistema Android. Vamos conduzir o primeiro teste este sábado. A aplicação vai estar disponível para instalação num futuro muito próximo», disse Karen Tagulao.

Marco Carvalho