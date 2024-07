IGREJA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO ACOLHE MAIS DE CEM CRIANÇAS E JOVENS

Comissão Diocesana da Juventude promove Campo de Férias

A igreja de São José Operário, na Areia Preta, acolhe até 10 de Agosto o Campo de Férias anual da Comissão Diocesana da Juventude. A iniciativa, promovida pelo 21.º ano consecutivo, mobiliza mais de uma centena de crianças e jovens.

Mais de cem crianças, adolescentes e jovens participam, desde o passado sábado, no tradicional programa de actividades de férias que a Comissão Diocesana da Juventude organiza anualmente, entre o final de Julho e o início de Agosto, com o objectivo de ir ao encontro das necessidades de dezenas de famílias de Macau.

A exemplo do que tem sucedido nos últimos anos, a iniciativa decorre, uma vez mais, nas instalações paroquiais da igreja de São José Operário, na Areia Preta, e adopta o mesmo modelo de funcionamento das anteriores edições, com cerca de quarenta jovens e adolescentes, com idade superior a doze anos, a monitorizarem por volta de setenta crianças, com idades compreendidas entre os seis e onze anos.

«O Campo de Férias começou no passado sábado, mas antes do arranque, propriamente dito, a Comissão Diocesana da Juventude ofereceu, durante duas semanas, formação aos voluntários para os ajudar a preparar para esta missão», começou por explicar Tammy Chio, em declarações a’O CLARIM. «Temos cerca de quarenta voluntários e as crianças inscritas no Campo de Férias são este ano cerca de setenta. No entanto, durante esta primeira semana, como muitas das crianças estão a viajar com os pais, tivemos, em média, cerca de quarenta crianças a participar nas actividades, todos os dias!», complementou a vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude.

A iniciativa, que decorre até 10 de Agosto, durante o período da tarde, abrange actividades tão distintas como trabalhos manuais, desenho, pintura ou “workshops” de culinária. Se para os mais novos o programa de actividades de férias oferece a oportunidade para preencher os tempos livres de um longo e tórrido Verão, para os mais velhos constitui uma forma de assumir maiores responsabilidades perante a sociedade em que estão inseridos. «As actividades dependem, em grande medida, das capacidades dos nossos voluntários. A maior parte dos nossos voluntários são adolescentes que estudam no Ensino Secundário. Grande parte deles têm competências para ensinar as crianças em domínios como o desenho, pintura, trabalhos manuais ou mesmo a cozinhar iguarias simples, como bolachas. De qualquer forma, não foge muito ao que foram as actividades que proporcionámos nas últimas edições do Campo de Férias. Depende das actividades que os nossos voluntários conseguem proporcionar», referiu Tammy Chio.

Segundo a dirigente, «o principal foco da iniciativa são os jovens. Com este programa de actividades de férias, estamos a oferecer-lhes a possibilidade de tomar conta dos mais novos, de se responsabilizarem pelos outros. É por isso que colocamos tanta ênfase na formação dos jovens. Porque entendemos que se trata de uma oportunidade para crescerem como pessoas, para aprenderem a comunicar com os outros e a responsabilizarem-se por eles».

M.C.