SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI: 24 HORAS DE ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO NO COLÉGIO DE SÃO JOSÉ

Sé Catedral celebra Novena a São João Baptista

FESTA DO CORPO E SANGUE DE CRISTO –A diocese de Macau realiza, entre amanhã e Domingo, um conjunto de iniciativas com o objectivo de celebrar a Solenidade de Corpus Christi.

Amanhã (18 de Junho) têm início as “24 horas de Adoração ao Santíssimo Sacramento”, pelas 14:00 horas, no pavilhão do Colégio de São José, localizado nas traseiras do Paço Episcopal. O período de adoração termina às 14:00 horas de Domingo.

Também amanhã, às 18:00 horas, há oração da noite e pregação. E no Domingo, entre as 14:00 horas e 14 horas e 30, há formação e partilha. Antes, pelas 13:00 horas, realizar-se-á procissão até à Sé Catedral.

SÃO JOÃO BAPTISTA, O PADROEIRO DE MACAU –A paróquia da Sé Catedral está a cumprir uma Novena dedicada a São João Baptista desde a passada terça-feira.

«A Novena é celebrada sempre na Sé Catedral, antes, durante ou depois da Missa das 18:00 horas», sublinhou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, na missa do último Domingo, tendo acentuado o facto de São João Baptista ser «o padroeiro da cidade de Macau».

J.M.E.