SÉRIE “VIVER NA FÉ” FOI VISTA POR MAIS DE CEM MIL PESSOAS

Vivência dos católicos de Macau chega ao Canadá

O bispo D. Stephen Lee presidiu, no passado dia 14 de Outubro, a Missa de Acção de Graças pelo sucesso alcançado por uma das mais emblemáticas iniciativas desenvolvidas pela Associação Católica Cultural de Macau: a série de curtas-metragens “Viver na Fé”. Os vídeos ultrapassaram recentemente a barreira das cem mil visualizações.

A Eucaristia, celebrada na igreja da Sé Catedral, juntou muitos dos protagonistas dos dezasseis vídeos que o organismo produziu e que traçam um retrato da forma como a fé católica é experienciada e vivida na RAEM. As curtas-metragens foram visualizadas mais de cem mil vezes e, para assinalar a façanha, a Associação Católica Cultural de Macau (ACCM), que tem como presidente D. Stephen Lee, lançou uma edição limitada da série documental, que será distribuída através do recurso a memórias USB. Mais do que um registo da vivência diária da fé por parte dos católicos de Macau, Joni Cheng considera a série “Viver na Fé” como um documento histórico que oferece uma nova perspectiva sobre a forma como a cultura católica permeia todas as outras facetas do quotidiano do território. «Desde que foram apresentados, os vídeos da série “Viver na Fé”, produzidos pela Associação Católica Cultural de Macau, ultrapassaram a barreira das cem mil visualizações. Trata-se de um marco no nosso objectivo de promover a cultura católica através do recurso aos novos meios de divulgação contemporâneos. Esta série de vídeos procura integrar as características da cultura católica de Macau na moderna cultura mediática, oferecendo a possibilidade de dar a conhecer as memórias colectivas inerentes à cultura católica a partir de uma nova perspectiva», sublinha a responsável pelo secretariado da ACCM.

Produzidos ao longo dos últimos dois anos, os dezasseis vídeos que compõem a série documental oferecem um vislumbre da riqueza e da diversidade do Catolicismo em Macau. As diferentes experiências de fé, argumenta Joni Cheng, contribuíram para o enriquecimento da sociedade local e ajudaram a fazer da agora RAEM um território eclético e aberto. «A série de curtas-metragens “Viver na Fé” contém dezasseis episódios. O enredo de cada um dos episódios tem as suas próprias características e foca em católicos locais com diferentes ocupações, de diferentes proveniências e de diferentes idades, o que demonstra bem que a cultura e a caridade católicas são indiferentes a esse tipo de distinções. A equipa de filmagens foi a diferentes locais de Macau, com o propósito de gravar os episódios. Foi a edifícios católicos com valor patrimonial e a instituições católicas, com o propósito de capturar os sentimentos e as memórias que melhor definem a cultura católica», esclarece a dirigente. «Esta série de curtas-metragens tem por objectivo dar a conhecer a forma como os fiéis locais vivem a sua fé, através do seu testemunho. O nosso objectivo é ajudar as pessoas a tomar o pulso à verdadeira cultura católica de Macau. O Catolicismo tem uma história com mais de quatrocentos anos no território e costumes que se prefiguram não apenas como uma herança cultural importante, mas também contribuem para o enriquecimento das comunidades locais. É através destas experiências colectivas de longo prazo que a Igreja Católica e os fiéis em Macau ganharam certas características peculiares, que são expressas de uma forma distinta», complementa Joni Cheng.

O impacto e a notoriedade da série documental produzida pela ACCM já galgaram, de resto, as fronteiras da Região. As dezasseis curtas-metragens vão passar a ser distribuídas, muito brevemente, numa das maiores plataformas católicas de “streaming” da América do Norte, a “Salt + Light Plus”. «A série “Viver na Fé” foi bem recebida não apenas localmente, mas também internacionalmente. Brevemente, esta série documental vai passar a ser divulgada fora da Ásia, na plataforma da Fundação Sal e Luz para os Media Católicos, no Canadá, na América do Norte. Esta plataforma inclui algumas das maiores cadeias de televisão canadianas, redes sociais e ainda o serviço de “streaming” ‘Salt + Light Plus’. O serviço ‘Salt + Light Plus’ está disponível nos aparelhos descodificadores da Roku e da Amazon Fire TV», revela. «A Associação também produziu uma série de animação, “O Céu em Prestações Diárias”, baseada no livro do mesmo título do padre José Mario Mandia. Através destes pequenos vídeos animados, esta série tenciona colocar as audiências no caminho da santidade através da prática diária da santificação, para que “juntem tesouros no céu” Os vídeos, 24 no total, têm duas versões, com narrações em Inglês e em Chinês, e legendas em ambas as línguas. Esta série também vai ser divulgada fora da Ásia, através da plataforma “Salt and Light”», acrescenta Joni Cheng.

INAUGURADA HOJE NOVA EXPOSIÇÃO

Depois do sucesso alcançado com a exposição “Milagres Eucarísticos no Mundo”, a Associação Católica Cultural de Macau inaugura hoje, 21 de Outubro, uma nova mostra. A exposição “Illustratio: Património Cultural Intangível de Macau e Ilustrações de Festas Litúrgicas” reúne quinze trabalhos gráficos da autoria do ilustrador Ray Pun. A iniciativa, que conta com o apoio da Fundação Macau, promove junto do público a importância cultural e histórica de uma dezena e meia de festas litúrgicas e de manifestações culturais intangíveis de matriz católica. Entre as festas e os costumes retratados estão as procissões do Senhor dos Passos, de Santo António, de São Roque, bem como a Festa de Nossa Senhora da China, a Solenidade de São José ou Festa de São Francisco Xavier, padroeiro da diocese de Macau. À margem da exposição, que permanece patente ao público até ao último dia do corrente mês, a ACCM vai ainda lançar um livro sobre a mesma matéria.

Marco Carvalho