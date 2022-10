IGREJA EM MACAU CELEBRA AMANHÃ SÃO JOÃO PAULO II E CONVIDA OS FIÉIS A REZAREM JUNTO DAS RELÍQUIAS DOS PASTORINHOS JACINTA E FRANCISCO MARTO

Não tenhais medo, tende fé! (cf. Mc., 5, 36)

SÃO JUDAS TADEU –A paróquia da Sé Catedral iniciou a Novena dedicada a São Judas Tadeu, na última quarta-feira, sendo por estes dias celebrada após a Missa das 18:00 horas.

São Judas Tadeu foi um dos Doze Apóstolos de Cristo, tendo deixado legado em territórios hoje ocupados por países como Líbia, Síria e Arménia. Aparentemente, os seus restos mortais encontram-se na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

SÃO JOÃO PAULO II –Amanhã, 22 de Outubro, é a vez da Igreja Católica celebrar a memória de São João Paulo II, com a igreja da Sé Catedral a celebrar missa dedicada ao Santo Papa, pelas 7 horas e 45 da manhã, em Cantonense. A Eucaristia será presidida pelo bispo D. Stephen Lee.

João Paulo II foi entronizado Papa no dia 22 de Outubro de 1978. Seis anos após a sua morte foi beatificado e três anos depois foi canonizado, juntamente com o Papa João XXIII, em cerimónia presidida pelo então Papa Bento XVI, a 27 de Abril de 2014.

CÁRITAS –A Cáritas de Macau está a promover uma acção de angariação de fundos, com vista a auxiliar os mais desfavorecidos, podendo os fiéis comprar cada rifa pela módica quantia de dez patacas nas igrejas aderentes à iniciativa e noutros pontos da cidade.

«A pedido da Cáritas de Macau, estamos a vender uma rifa – o valor de cada bilhete é de dez patacas – para as pessoas menos favorecidas. Os que puderem, colaborem com a Cáritas de Macau, na entrada da igreja [da Sé Catedral], comprando um bilhete da nossa rifa», pediu o padre Daniel Ribeiro, SCJ, no final da missa dominical de 16 de Outubro.

RELÍQUIAS –Desde a passada semana, dois conjuntos de relíquias dos Pastorinhos de Fátima, Jacinta e Francisco Marto, estão expostos nas igrejas da Sé Catedral e de Nossa Senhora de Fátima. Na Sé Catedral o ostensório encontra-se no altar dedicado a Nossa Senhora e aos dois Pastorinhos.

«No último dia 13 [de Outubro]foi colocado aqui na igreja um pequeno ostensório com relíquias dos Pastorinhos de Fátima, de Francisco e de Jacinta. Encontram-se no altar lateral dedicado a Nossa Senhora de Fátima; ali temos as relíquias do caixão em que as crianças foram enterradas», especificou o padre Daniel, acrescentando que «aqueles que quiserem – durante a semana, depois da missa – podem ali fazer a sua oração, a sua devoção, aos Pastorinhos de Fátima».

CATEQUESE –Continuam abertas as inscrições para a Catequese em língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral, para crianças a partir dos quatro anos de idade.

«Pais, educadores e todos aqueles que conheçam crianças que não estejam na Catequese, tragam-nas para junto de nós. São muito bem-vindas», concluiu deste modo o padre Daniel o período reservado aos comunicados no final da habitual missa dominical das 11:00 horas, na Sé Catedral.

J.M.E.