SEMINARISTAS ADMITIDOS A CANDIDATOS ÀS ORDENS SAGRADAS

Mais um passo para o Diaconato

O caminho rumo ao Sacerdócio envolve um último passo antes da ordenação diaconal: a candidatura às Ordens Sagradas (ou Sacras). Segundo o Pontifício Romano, “o Rito de Admissão é celebrado quando se estabelece que a intenção dos aspirantes às Ordens Sagradas está apoiada nas qualificações necessárias e atingiu maturidade suficiente”. Esta intenção deve ser manifestada publicamente pelo candidato ao Ordinário (o bispo) que é quem aceita a intenção do candidato.

No passado dia 26 de Agosto, os seminaristas Bosco Chan e Adriano Agostinho foram admitidos à candidatura às Ordens Sacras. D. Stephen Lee, bispo de Macau e reitor do Seminário de São José, presidiu ao Rito de Admissão durante Missa celebrada na Sé Catedral. Na ocasião, Bosco Chan e Adriano Agostinho declararam publicamente o desejo de serem vinculados às Ordens Sagradas ao serviço de Deus e da humanidade. Tratou-se de uma manifestação da sua auto-oferta, da sua vontade de servir.

O Rito de Admissão a Candidato às Ordens Sacrasinclui três componentes: a convocatória à candidatura, o escrutínio do candidato e a bênção do candidato. Numa analogia ao momento em que os discípulos responderam ao chamamento de Cristo para estarem com Ele, a admissão a candidato à ordenação diaconal e sacerdotal é um memorial ritual ao momento em que os discípulos tudo deixaram para seguir Jesus, e assim viver na Sua presença, imitando-O na Sua relação com o Pai e no Seu amor para com o Seu povo. Passaram também eles a viver em celibato, tal como o Filho de Deus, na simplicidade e livres de bens materiais. Tudo isto para além de sempre procurarem cumprir a vontade do Pai em todas as coisas e aprenderem a percorrer o caminho da cruz. A admissão a candidato é assim encarada como o início intencional e cheio de graça do período final de preparação de um homem para o Sacerdócio.

Entretanto, à medida que os homens progridem na sua formação no Seminário de São José, e na preparação como sacerdotes diocesanos para um dia viram a servir a diocese de Macau, a sua imersão na preparação para todos os aspectos da vida sacerdotal continua.

À semelhança de qualquer instituição regular de Ensino Superior, a vida do Seminário é académica e intelectual; há aulas, exames, trabalhos e muita leitura. No entanto, o Seminário não consiste apenas em ir às aulas para aprender Teologia e em como ser sacerdote. O Seminário tem mais a ver com crescer enquanto pessoa inteira, isto é, em como crescer em todas as vertentes da vida. Portanto, o tempo de oração, o tempo social e o tempo gasto no serviço aos outros são tão importantes quanto os cursos frequentados pelos seminaristas.

A admissão a candidatos às Ordens Sacrasdos seminaristas Bosco Chan e Adriano Agostinhofoi um passo fundamental no seu caminho rumo ao Sacerdócio. Outro passo nesta caminhada para a ordenação, tanto sacerdotal como diaconal, é a instalação como leitor e acólito. Bosco e Adriano já foram empossados como leitores e acólitos.

A Redacção