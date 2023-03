SEGUNDA VIA-SACRA PELA QUARESMA HOJE NA SÉ CATEDRAL

Pais e encarregados de educação escutados

A primeira reza da Via-Sacra pela Quaresma, na igreja da Sé Catedral, realizou-se na passada sexta-feira, 24 de Fevereiro. Hoje, 3 de Março, tem lugar a segunda reza da Via-Sacra, na mesma igreja, às 17:00 horas, e assim sucessivamente, todas as sextas-feiras, até ao dia 31 de Março.

Após a reza da Via-Sacra, há sempre reza do Santo Terço às 17:30 horas, seguindo-se a Santa Missa das 18:00 horas.

CATEQUESE –O padre Daniel Ribeiro, SCJ, vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, tem vindo a reunir com os pais dos alunos da Catequese. No passado Domingo, 26 de Fevereiro, encontrou-se com os pais e encarregados de educação das crianças e adolescentes que frequentam o 5.º ano da Catequese da paróquia da Sé. O objectivo destes encontros é reforçar os laços entre a Paróquia, os pais e os alunos, fomentando assim o espírito de comunidade que os une.

DONATIVOS POR “QR CODE” –Os fiéis que desejarem fazer um donativo para a paróquia da Sé poderão faze-lo à porta da igreja da Sé Catedral com recurso aos meios electrónicos de pagamento. Esta opção é válida todos os Domingos, estando disponível um “QR Code” (Código QR) na antecâmara de acesso à igreja.

J.M.E.