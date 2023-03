PALESTRA SOBRE NOSSA SENHORA DA GUADALUPE, ESTE DOMINGO, NO EDIFÍCIO DO ANTIGO TRIBUNAL

Do manto do índio aos olhos da Virgem

A palestra “Nossa Senhora da Guadalupe: Os Mistérios e os Significados por Detrás da Aparição” irá realizar-se este Domingo, 5 de Março, no edifício do Antigo Tribunal, na Avenida da Praia Grande, às 14:00 horas.

A oradora Joni Cheng, directora executiva da Associação Católica Cultural de Macau (ACCM), vai explicar porque razão as aparições de Tepeyac continuam a ser relevantes para os católicos, quase cinco séculos depois de terem ocorrido. «Através desta sessão de partilha, a Associação quer tirar partido desta oportunidade para explicar os mistérios e o significado da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe a partir da perspectiva da cultura católica, para que todos possam ter uma compreensão mais profunda de Nossa Senhora da Guadalupe e dos grandes milagres associados à sua aparição», explicou a responsável. «De todas as aparições marianas aprovadas pela Igreja Católica, Nossa Senhora de Guadalupe é a única aparição em que a Virgem Maria nos lega a sua própria imagem miraculosa, uma verdadeira imagem dela própria que ela deixou inculcada na tilma de São Juan Diego, em 1531. Muitas pessoas julgam erroneamente que Nossa Senhora de Guadalupe é apenas uma tradição centro-americana ou mexicana e ignoram, muitas vezes, os grandes milagres a ela associados e a influência que teve. Nove milhões de pessoas converteram-se ao Cristianismo depois das aparições», recordou Joni Cheng.

No centro do mistério que envolve as aparições marianas de Tepeyac está a tilma – o manto frágil, áspero e pouco durável – que Juan Diego Cauautlatozin usava da segunda vez que a Virgem Maria lhe aparece, a 12 de Dezembro de 1531. O evento está registado de uma forma tão extraordinária, com um conjunto de detalhes tão espantosos, que a ciência ainda não tem hoje uma forma de os explicar. «Desde que se materializou nessa tilma em 1531, a imagem de Nossa Senhora da Guadalupe tem sido intensamente estudada por parte de especialistas de todo o mundo. Contém muitos mistérios que continuam por resolver e por explicar até aos dias de hoje. Uma das mais interessantes descobertas efectuadas nos últimos anos, com a ajuda da mais recente tecnologia, tem quer ver com a descoberta e a revelação de imagens microscópicas nos olhos de Nossa Senhora, levando a uma nova série de investigações que apontam para toda uma nova mensagem», sublinhou a dirigente, acrescentando: «a sessão de partilha, que se vai prolongar por cerca de uma hora, vai ser muito rica em termos de conteúdo. Vou fazer uma pequena introdução relativa à história e ao contexto em que se encontravam os astecas à época das aparições e vou procurar perceber o seu significado no que toca ao impacto que tiveram sobre a sociedade azteca. Nove milhões de pessoas converteram-se ao Catolicismo e houve uma mudança dramática de uma cultura que valorizava a morte para uma cultura que valoriza vida».

M.C.