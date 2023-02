SEDE DA ASSOCIAÇÃO CATÓLICA CULTURAL SUJEITA A OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO

Mais espaço para a cultura

As instalações da Associação Católica Cultural de Macau, na Rua Formosa, estão a ser sujeitas a obras de ampliação. A organização vai contar, a partir do mês de Abril, com mais espaço para a realização de exposições e de outras iniciativas de natureza cultural.

A Associação Católica Cultural de Macau (ACCM) vai contar a partir de Abril, ou mais tardar em Maio, com mais espaço para a organização de exposições e outras iniciativas de cariz cultural. A informação foi avançada a’O CLARIMpor Joni Cheng. A directora executiva da entidade explicou que a sede da ACCM, situada na Rua Formosa, está a ser sujeita a obras de expansão e requalificação. A empreitada obrigou a agremiação a mudar-se para instalações provisórias, situadas ali ao lado, nas instalações do Centro Diocesano. «Durante o período em que decorrem as obras de renovação, as instalações da Associação vão ser transferidas para o terceiro andar do Centro Diocesano, na Rua Formosa. É lá que vão ficar situadas, provisoriamente, as nossas instalações, até que o projecto de requalificação esteja concluído», disse. «Graças à empreitada, vamos poder ter, em Abril ou Maio, um terceiro andar à nossa disposição. O segundo andar vai reforçar a nossa oferta em termos de espaço para a organização de exposições ou, em alternativa, para a dinamização de acções de formação ou de outros tipos de actividades culturais», acrescentou Joni Cheng.

Desde que foi fundada, em 2018, a Associação Católica Cultural de Macau organizou várias exposições de relevo e adquiriu um estatuto incontornável no panorama cultural do território, ao demonstrar que há espaço e procura em Macau para manifestações artísticas de matriz ou orientação católica. As actuais obras de requalificação deixaram a ACCM sem grande margem de manobra para promover, a breve prazo, iniciativas de vulto, mas o trabalho desenvolvido pelos seus responsáveis pode continuar a ser apreciado em alguns estabelecimentos de ensino. A exposição “Milagres Eucarísticos no Mundo”, por exemplo, pode ser vista na Escola São Paulo, até 17 de Fevereiro. «Para continuar a promover a exposição internacional “Milagres Eucarísticos no Mundo”, a Associação vai continuar a levar a mostra às escolas em 2023. A exposição foi inaugurada no início de Janeiro na Escola São Paulo, onde vai permanecer até 17 de Fevereiro. Para além disso – continuou –a mesma exposição vai estar patente ao público, durante o mesmo período, na secção inglesa do Colégio de Santa Rosa de Lima».

Marco Carvalho