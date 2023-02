FESTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES A 11 DE FEVEREIRO

A revelação de Bernadette ao mundo

A 11 de Fevereiro de 1858, Nossa Senhora apareceu na gruta de Masabielle, na então vila francesa de Lourdes, a uma jovem chamada Bernadette Soubirous (1844-1879). Segundo esta, a Virgem terá aparecido dezoito vezes naquela gruta, às margens do rio Gave de Pau, nos arredores da hoje cidade de Lourdes, no sopé dos Pirenéus, em 1858.

Apesar das resistências e dúvidas, uma crescente multidão de fiéis começou a gravitar em torno do fenómeno de Lourdes, o que viria a suscitar a autorização de Pio IX ao bispo de Tarbes (a partir de 1912, Tarbes e Lourdes), D. Bertrand-Sévère Mascarou-Laurence (1845-1870), à veneração da Virgem Maria em Lourdes, em 1862, cerca de dezassete anos antes da morte de Bernadette.

O dogma católico da Imaculada Conceição da Virgem Maria havia sido proclamado solenemente a 8 de Dezembro de 1854, pouco mais de três anos antes. Bernadette era pobre e analfabeta, e ao narrar o que viu causou estranheza e duvida, mesmo ao padre Peyramale, pároco de Lourdes, bem como às autoridades eclesiásticas e civis. Mas Bernadette manteve sempre uma atitude coerentemente calma em todos os interrogatórios incisivos que lhe foram feitos, em nada mudando a sua história ou atitude. O último interrogatório perante a comissão eclesiástica, presidida pelo bispo de Tarbes, ocorreu a 1 de Dezembro de 1860. O idoso bispo ficou mesmo emocionado, quando Bernadette repetiu o gesto e as palavras da Virgem, em 25 de Março de 1858: «Eu sou a Imaculada Conceição». A 18 de Janeiro de 1862, D. Bertrand-Sévère publicou a carta pastoral na qual declarava que “a Imaculada Mãe de Deus realmente apareceu a Bernadette”. Desde então, os vários Pontífices apoiaram de várias formas a devoção e a peregrinação ao santuário. O Papa Pio X estendeu a celebração da memória a toda a Igreja. Pio XI ratificou definitivamente a celebração de Nossa Senhora de Lourdes ao beatificar Bernadette no dia 6 de Junho de 1925 e ao canonizá-la na Solenidade da Imaculada Conceição do Ano Santo da Redenção, em 8 de Dezembro de 1933. Em 1937, o mesmo Pio XI nomeou o cardeal D. Eugenio Pacelli (futuro Papa Paulo VI) como delegado papal para visitar pessoalmente e venerar a Virgem em Lourdes. Em 8 de Setembro de 1953, na comemoração do Centenário do Dogma da Imaculada Conceição, o Papa Pio XII decretou, na sua Carta Encíclica Fulgens Corona, a celebração de um Ano Mariano – o primeiro na História da Igreja Católica – em todo o mundo.

Bernadette Soubirous viria a ser proclamada santa por Pio XI, em 8 de Dezembro de 1933. A invocação da Virgem Maria como Nossa Senhora de Lourdes tem sido motivo de grande veneração, sendo o seu santuário um dos mais visitados do mundo: cerca de oito milhões pessoas efectuam anualmente uma peregrinação ao santuário mariano, famoso pela sua água santa e milagrosa, fonte de muitas curas.

V.T.