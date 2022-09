SÃO MATEUS, APÓSTOLO E EVANGELISTA (21 DE SETEMBRO)

Um dos Doze escolhidos por Cristo

A Igreja em Macau junta-se à Igreja universal para celebrar, na próxima quarta-feira, 21 de Setembro, o apóstolo e evangelista São Mateus. Este santo foi um dos doze apóstolos de Cristo, além de ser o autor do primeiro dos três evangelhos sinópticos (os outros são os de Marcos e Lucas). No seu Evangelho, Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa “Deus está connosco”.

Mateus terá nascido na Galileia, em data desconhecida, morrendo por volta do ano 72, em Hierápolis (junto a Pamukkale, hoje Turquia), ou na Etiópia. Também chamado de Levi, era provavelmente filho de Alfeu, de acordo com os Evangelhos de Marcos (2, 14) e Lucas (5, 27). Antes de ser chamado para seguir Jesus, Mateus era um colector de impostos entre os judeus, durante a dominação romana. Por ordem de Herodes Antipa, Mateus trabalhava em Cafarnaum, uma cidade no mar da Galileia.

Como relata no seu Evangelho (9, 9), foi chamado a seguir Jesus quando estava no exercício do seu famigerado cargo. Entretanto, ofereceu, em sua casa, um grande banquete a Jesus. Convidou muitos colegas de trabalho, uma profissão desde sempre odiada. Jesus foi por isso criticado pelos fariseus, por ser comensal de um cobrador de impostos, entre publicanos e pecadores. «Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento» (Lucas 5, 29), respondeu-lhes Jesus.

Mais tarde escreveu o chamado “Evangelho de Mateus”, denominado também de “Primeiro Evangelho”. A abrir o texto, Mateus apresenta Jesus como o Mestre que veio realizar a justiça. Relata também a morte e a ressurreição de Jesus. O seu Evangelho é organizado em “cinco pequenos livros”, cada qual contendo uma parte narrativa seguida de um discurso, que reúne e explica o que está contido nas narrativas.

Orígenes (185-253), um dos Padres da Igreja, afirma que o primeiro Evangelho foi escrito por Mateus em Jerusalém, em Hebraico para ser utilizado por cristãos-judeus e traduzido para o Grego, versão que não sobreviveu. Uma cópia do original hebraico foi preservada na Biblioteca Teológica de Cesareia Marítima. A comunidade nazarena transcreveu uma cópia para Jerónimo, que a utilizou na sua obra biográfica “De Viris Illustribus” (“Dos homens ilustres”). O Evangelho de Mateus era então chamado de “Evangelho dos Hebreus” ou “Evangelho dos Apóstolos”.

O nome de Mateus aparece sempre na relação dos doze primeiros apóstolos de Cristo, geralmente ao lado de São Tomé (ou Tomás).

Apóstolo e evangelista, a tradição relata a pregação de São Mateus na Judeia durante quinze anos, depois de ter provavelmente percorrido grande parte da Etiópia e da Pérsia – hoje Irão (Mt., 28,16-20). Da sua actividade após o Pentecostes, somente se conhecem as páginas do seu Evangelho.

Existem várias versões sobre a sua morte. Uma delas é a de que teria morrido na Etiópia apedrejado, decapitado e queimado, defendendo Santa Ifigénia. As suas relíquias foram pretensamente encontradas em 1080, tendo sido levadas para a cidade italiana de Salerno, onde até hoje se encontram e são consideradas como sendo verdadeiramente do santo.

V.T.