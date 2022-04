REFUGIADOS UCRANIANOS SÃO OS BENEFICIÁRIOS

Sé Catedral entrega doação quaresmal à Cáritas

A paróquia da Sé Catedral irá entregar à Cáritas os envelopes com donativos dados pelos fiéis para auxílio dos refugiados ucranianos. A iniciativa foi comunicada há dias pelo padre Daniel Ribeiro, tendo registado significativa adesão.

No final da missa do passado Domingo, o sacerdote explicou: «Foram distribuídos envelopes para a doação quaresmal, que será entregue à Cáritas. Posteriormente, os envelopes daqueles que fizeram a contribuição no peditório serão enviados para os refugiados ucranianos».

Na mesma ocasião, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa lembrou que «durante o Tempo da Quaresma continuará a ser realizada Via-Sacra na Sé Catedral, todas as sextas-feiras, às 17:00 horas».

No próximo Domingo, dia 3 de Abril – continuou o padre Daniel – volta a ser celebrada a missa da catequese, como habitualmente acontece no primeiro Domingo de cada mês. «Teremos a missa da catequese para os pais, catequizandos e catequistas. A missa, como de costume, tem lugar no Colégio de São José [localizado nas traseiras do Paço Episcopal], no mesmo horário da missa da Sé Catedral, às 11:00 horas». Trata-se do 5.º Domingo da Quaresma, dedicado à Renovação de toda a Humanidade em Cristo.

J.M.E.