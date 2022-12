RECRUTAMENTO ARRANCA NO FINAL DO MÊS DE JANEIRO

Diocese deverá enviar cerca de cinquenta jovens à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa

A diocese de Macau deverá enviar, pelo menos, cinquenta jovens a Portugal, a fim de participarem na Jornada Mundial da Juventude, a ter lugar em Lisboa entre 1 e 6 de Agosto. O alívio das restrições epidémicas, decretado pelas autoridades da RAEM, elimina a obrigatoriedade de quarentena em hotel, um dos factores que mais preocupavam a Diocese. O processo de recrutamento dos eventuais participantes arranca a 23 de Janeiro.

O alívio das restrições sanitárias deverá permitir que a diocese de Macau se faça representar por um maior número de jovens na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, que decorre na capital portuguesa entre 1 e 6 de Agosto do próximo ano.

«Tive recentemente a oportunidade de discutir com o bispo D. Stephen Lee o número de participantes que Macau vai levar à Jornada Mundial da Juventude. Ficou estipulado que se a quarentena fosse cancelada, o grupo seria maior e contaria, provavelmente, com cerca de cinquenta pessoas», explicou a vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude, Tammy Chio, tendo acrescentando: «Se o cenário se mantivesse inalterado, o grupo não seria tão grande. Seria constituído, muito provavelmente, por entre vinte a trinta participantes. Estes números referem-se ao grupo dos católicos de língua chinesa. Ainda vou ter que discutir com o padre Daniel [Ribeiro] sobre os planos da comunidade de língua portuguesa em relação à participação na Jornada Mundial da Juventude».

A Comissão Diocesana da Juventude deverá começar a recrutar eventuais participantes, já a partir do final do próximo mês. A escolha dos jovens que vão representar a diocese de Macau vai permitir que o processo de preparação da participação na Jornada Mundial da Juventude entre numa nova fase. «Na reunião que tive com D. Stephen Lee discutimos alguns detalhes. Estamos a planear, no final do próximo mês, a partir de 23 de Janeiro, iniciar o recrutamento dos jovens locais que desejem marcar presença na Jornada Mundial da Juventude», disse a responsável. Segunda ela, «a maior preocupação é a preparação do grupo antes da participação na Jornada Mundial da Juventude». «Esta é a minha maior preocupação, pois é uma oportunidade para que os jovens se juntem e possam aprender que pertencemos não só à Igreja em Macau, mas também à Igreja universal, e que respondemos perante um único Deus», referiu.

Tammy Chio deslocou-se a Portugal em meados de Novembro para participar numa das reuniões preparatórias da 37.ª edição da Jornada Mundial da Juventude. O encontro, realizado em Fátima, serviu para que a dirigente afastasse dúvidas e receios, e regressasse ao território com uma perspectiva mais positiva do envolvimento de Macau naquele que será o maior evento religioso alguma vez organizado em Portugal. «Antes de me ter deslocado, não estava bem certa se poderíamos ou não participar na Jornada Mundial da Juventude. Tinha muitas dúvidas antes de ir a Portugal, mas depois de ter participado na reunião apercebi-me que estava errada. O mundo regressou ao normal. Está tudo em andamento. Eu estive no recinto onde a missa de encerramento vai decorrer e os trabalhos de construção estão em andamento», concluiu Tammy Chio.

M.C.