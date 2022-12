GRUPO ACTUOU NO LARGO DA SÉ E NA IGREJA DE SÃO DOMINGOS

Coro Dóci Papiaçám di Macau trouxe mensagem de esperança em Patuá

D. Stephen Lee pediu e o Coro Dóci Papiaçám di Macau não disse que não. O agrupamento entoou cânticos de Natal em Patuá, no exterior da Sé Catedral, ao início da tarde do passado sábado, tendo de seguida abrilhantado a celebração da missa antecipada na igreja de São Domingos.

Fundado no final da década de 90, o coro foi reabilitado após um interregno de vinte anos, tendo regressado há dois anos à igreja de São Domingos – onde se estreou a 19 de Dezembro de 1998 – para abrilhantar, com canções de cunho religioso interpretadas em Patuá, uma das últimas missas do Tempo do Advento.

Este ano, os vinte elementos do coro voltaram a repetir a iniciativa, ainda que com um propósito ligeiramente diferente. «As músicas são as mesmas, mas a energia é outra. Estamos, aparentemente, na véspera da abertura e do levantamento total das restrições e isto é algo que dá um certo alento às pessoas. No fundo, é uma mensagem de esperança, aquela que queremos transmitir. É uma forma de antecipar os bons momentos que virão. Isto é o que está por detrás desta nossa decisão», explicou Miguel de Senna Fernandes, em declarações a’O CLARIM. «Há dois anos, quando cantámos, o que procurámos transmitir foi uma mensagem de coragem. Estávamos no meio da pandemia e, mesmo assim, as pessoas também acorreram à Missa. A mensagem na altura era, enfim, uma mensagem de resiliência, de coragem. Agora as coisas são diferentes», acrescentou o fundador do Coro Dóci Papiaçám di Macau.

A exemplo do que sucedeu em 2020, o agrupamento acompanhou a missa antecipada da igreja de São Domingos, com temas de natureza religiosa traduzidos para Patuá. Concluída a Eucaristia, o coro interpretou a versão “maquísta” de algumas das mais conhecidas canções de Natal. A grande novidade este ano foi a realização de um pequeno concerto ao ar livre nas imediações da Sé Catedral, a convite de D. Stephen Lee. «O Senhor Bispo pediu-nos para cantar umas músicas de Natal para alegrar o ambiente. Cantámos na Missa, em São Domingos, mas antes actuámos, à hora do almoço, no Largo da Sé», disse Miguel de Senna Fernandes.

Entre as canções levadas a público, foram interpretados temas com letras da autoria de Adé dos Santos Ferreira, Fernanda Robarts e do próprio Miguel de Senna Fernandes.

Marco Carvalho